【IT之家评测室】三星A9 Star开箱图赏：双面玻璃，简约轻盈

三星于6月7日在北京演艺中心正式发布了Galaxy A9 Star手机，该机的主打卖点是前后2400万AI美拍，售价2999元，IT之家已经拿到该机，现在为大家奉上该机的开箱图赏。

▲三星A9 Star搭载的是一块6.3英寸的18.5:9 FHD+ Super AMOLED屏幕，机身三围为77x162.4x7.6mm，重191克

▲流畅线条简约轻盈设计，配以圆润的四角，手感舒适

▲三星A9 Star采用光圈为F/2.0的2400万像素前置摄像头

▲下巴的宽度大约在0.7cm

▲机身背面采用的是玻璃材质

▲后置摄像头采用的是1600万+2400万像素的双摄设计，光圈为F/1.7，位于机身的左上角

▲指纹识别区域采用的是润角方形设计

▲电源按键与多混合卡槽位于机身的右侧

▲左侧分别为音量按键及Bixby键

▲机身的顶部仅有一个简单的降噪麦克风口

▲机身的底部依次是3.5mm耳机孔、Type-C插口、麦克风（孔状）以及扬声器

其它配置方面，三星A9 Star搭载高通骁龙660处理器，拥有4GB+64GB的存储组合，3700mAh电池容量。

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（拍摄/1900）