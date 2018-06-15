内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

骁龙845之外，网曝魅族16全系标配6GB：价格3398元起

2018-6-15 16:35:14来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家6月16日消息 昨天，黄章在魅族社区与网友互动时表示，魅族16将会有搭载高通骁龙845处理器的版本。根据黄章之前与网友的互动，魅族16将会在8月份左右推出。

▲黄章与网友互动截图

另外，来自数码闲聊站、老爆科技等数码博主的消息显示，魅族内部邮件透露魅族16将会有大小屏两个版本，采用三星定制屏幕，但是并非曲面屏，搭载高通骁龙满血版845处理器。

▲曝光的内部邮件内容

存储规格为魅族16：6/8GB RAM+128GB ROM，售价3398/3598元；魅族16p：6/8GB RAM+128/256GB ROM，售价3598/3798/4288元。

来自数码闲聊站、博主摩卡RQ等微博博主更早的消息显示，魅族16的屏幕尺寸为5.6英寸，6p为6.1英寸，厚7.2mm，前置相机2000万像素+虹软美颜算法，后置双1200万像素双摄组合。同时，两款都支持屏下光学指纹识别。

▲网友PS的图片和黄章的回复

此外，操作系统升级到Flyme 7.5，有了更好的全面屏交互。mBack升级为悬浮模式，不影响屏幕视野。在小圆圈上，轻触“返回”，长轻触“轻触返回操作”，按压“回到桌面”，长按压“熄屏”，两次按压“打开相机或Meizu Pay”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：魅族魅族16

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有