中国联通点赞小米8双频GPS精准定位

IT之家6月15日消息 今日中国联通官方微博发布内容，表示台风“艾云尼”灾区通信10日晚已经基本恢复通畅，同时对小米8双频GPS在复杂山区的精准定位点赞，雷军也转发了此微博。

中国联通官微写道：“6月7日至10日，受台风‘艾云尼’强降雨影响，江西吉安、赣州等地通讯设备受灾严重。为保障救灾生命线，江西联通第一时间启动防汛应急预案，调集物资、人员，昼夜抢修，灾区通信10日晚基本恢复通畅。顺便感谢@小米手机双频GPS的小米8在复杂山区环境下的精准定位，为抢修人员第一时间到达现场做出了贡献，点赞！”

小米8是全球首款双频GPS手机，支持超精准定位。支持使用1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5频段进行双频定位，相比单频GPS手机，官方称实测精度至少提高3-5倍。

由于L5频段GPS信号有着更高的带宽，小米8可在高楼林立的城市环境中有效减少GPS信号反射带来的干扰。在开阔地带，GPS定位精度主要的干扰因素来源于信号穿过电离层时的折射，支持L1和L5双频的小米8可通过两路信号对比消除这一因素的影响。

值得一提的是，6月12日中国维和警察官微也发微博为小米8手机的双频GPS功能点赞，称其定位精准，甚至比一些GPS定位仪的精度都高。