坚果Pro 2更新微信致数据丢失，锤子称系统Bug无法恢复

IT之家6月15日消息 IT之家此前曾报道，大量坚果Pro 2用户反映手机更新6.6.7版本的微信后出现数据丢失问题，也就是说更新之后所有的微信聊天记录都没有了，如今微信已经是大多数人的重要聊天工具，这种事对用户来说是一场噩梦。

据经济之声《天天315》报道，记者与锤子科技方面取得联系，客服人员代表锤子科技向记者表示，虽然在推送微信更新版本时已经提示用户数据丢失的风险，但是锤子科技依然会对给用户造成的影响表示歉意。此外锤子科技方面还承认，在推送新版本微信时出现了bug，是他们手机系统中的bug，该问题仅在坚果Pro 2机型上出现；并且第一时间和微信方面取得沟通，但是很遗憾，并不能够恢复用户的数据。

锤子科技客服称，在接到用户关于此类问题反馈的当天，他们的应用商店对微信的版本也做了相应的调整，并在后续发布了4.2.5.1版本，手机系统解决了这一问题。

客服人员代表锤子科技向消费者表达了歉意，也对一些消费者进行了补偿，比如赠送充电宝。但消费者对这样的处理很不满意，认为锤子科技应该第一时间在官方渠道对这个问题给予声明。

锤子科技对于消费者的数据丢失是否应该承担相应责任？律师芦云指出，首先，这涉及到一些技术问题，锤子公司在进行更新时应有一个提示的义务，而且公司在确认更新时应该多一个步骤，比如提示更新后是否还要确认，从而避免误点更新。其次，确定更新时，须有相关的风险提示信息，且应当用通俗易懂的话来解释，对于使用客户信息的要用特别的字号标示出来，以便消费者能够看到。再次，公司应当保证消费者的知情权，消费者的手机信息没有了，公司应该给一个合理的解释。最后，消费者可能并不在意赔多少钱，在意的是手机里的数据和具有商业价值的信息。运营方既然有过错，就应当第一时间尽最大努力帮助消费者恢复数据，如果不能恢复，应当予以相应的赔偿。