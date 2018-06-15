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OPPO开启Find X首批体验官招募计划，6月23日抢先玩

2018-6-15 20:18:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月15日消息 Find X发布会将于6月19日（北京时间6月20日）在法国巴黎卢浮宫举行，该机号称“未来旗舰”，今天OPPO官方宣布，正式启动OPPO Find X首批体验官招募计划，被选中的用户可以于6月23日在OPPO上海超级旗舰店第一时间体验到Find X。

OPPO副总裁吴强在《探索无境，未来已至》的微博长文中表示：“探索精神，代表着人类对未知的好奇，对未来的向往。是探索精神，让我们走得更远。探索精神，也是OPPO对艺术与科技完美融合的不懈追求。”

在Find X巴黎发布之后，将有40名OPPO老用户可以第一时间体验到Find X，他们也将成为国内首批Find X探索者。

至于即将发布的Find X，OPPO副总裁吴强对它的形容是，“OPPO Find X足够美、足够让我们的团队描述它的时候手舞足蹈兴奋不已、也足够让我们有自信，确信它足够打动你们”。结合近期官方公布的海报推测，OPPO Find X很可能是一款能够满足我们心中“真正全面屏”需求的旗舰。

除此之外，OPPO Find X在科技层面也将有新的突破，例如代表未来人机交互体验的3D结构光，OPPO在今年5月份就展示了基于3D结构光的人脸解锁、全球首个基于3D结构光技术的5G视频通话，以及近期公布的OPPO与支付宝合作实现基于结构光技术的3D人脸支付，可见OPPO对于3D结构光的应用已经非常成熟，该技术有很大可能出现在Find X上面。

你是否也希望能在第一时间感受Find X的魅力呢？机会就在眼前，快快参与“Find X探索日”招募活动吧，点此参与

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关键词：OPPO Find XOPPO FindOPPO

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