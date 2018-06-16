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2079元：荣耀V10 4GB+64GB京东历史新低

2018-6-16 1:16:18来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6月16日消息 去年11月28日，荣耀在北京推出了全新旗舰手机荣耀V10，这台搭载了麒麟970旗舰处理器的手机有三个版本，其中4GB运存+64GB机身存储版本售价2699元，6GB运存+64GB机身存储版本售价2999元，6GB运存+128GB机身存储版本售价3499元。

6月16日的京东618年中购物节，在售价2299元起的基础上，荣耀V10的性价比得到了再一次的提升——下单立减120元，领券再减100元。

如此算来，荣耀V10（4G+64G）最终到手价格为2079元（除炫影蓝），优惠仅一天。此外，6G+64G版本售价2799元，领券直降300元，到手价仅需2499元（炫影蓝2599元）；6+128G版本下单立减150、领券再减150，成交价2999元（炫影蓝3099元），限量赠耳机。

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配置方面，荣耀V10采用5.99英寸全面屏，搭载麒麟970 AI芯片，内置3750mAh电池，支持5V/4.5A的超级快充；配备2000W+1600W后置变焦双摄，以及1300W前置摄像头，支持AI虚化等功能；预装基于Android 8.0的EMUI 8.0系统，支持人脸识别、语音交互和AI开放平台；拥有HiFi-Five功能，支持NFC触碰连接，支持双4G/双VoLTE。

V10共拥有极光蓝、幻夜黑、沙滩金、魅丽红以及全新的炫影蓝五种配色。

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