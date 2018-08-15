华为P20 Pro获欧洲影音协会“年度EISA智能手机”：六年来首次

IT之家8月15日消息 根据华为官方的消息，欧洲影音协会（EISA）国际大奖公布，华为 P20 Pro夺得“2018-2019年度EISA智能手机”大奖。这是华为六年来首次取得该协会智能手机奖项中最顶尖的荣誉。

据悉，欧洲影音协会（EISA）设在瑞士日内瓦，每年对全欧洲地区摄影、视频、音频及家庭影院方面的优秀产品颁奖以示鼓励。负责产品评定的成员由以上几个行业中的专业类杂志组成。EISA的起源上溯至1982年，当时有5家摄影类专业杂志联合起来评定当年的最佳相机，这一评比受到了消费者和厂家的充分肯定，也很快发展出了多个摄影类的奖项。1989年，EISA正式成立，添加了视频、音频及家庭影院类的奖项。因此，目前EISA大奖分为三个大类:摄影、视频、音频及家庭影院，参与产品评定的专业杂志共有40家，遍及欧洲18个国家。

华为P20和P20 Pro正面采用了有“刘海”的异形全面屏，同时手机下方也保留了物理Home键，不可按压，兼做指纹识别模块，长按主页、短按返回、左右滑动呼出多任务。USB-C接口与扬声器采用对称设计，上方听筒也被设计为圆形，与前置摄像头左右对称，手机取消了耳机接口。

华为P20和P20 Pro背面均搭载了竖排摄像头，不同的地方是前者是徕卡双摄，后者是徕卡三摄，P20的双摄分别是RGB传感器1200万像素的RGB传感器和2000万像素的单色传感器，光圈大小分别是f1.8和f1.6，持4K视频拍摄和720p的960fps慢动作视频拍摄。华为P20 Pro的后置三摄分别是4000万像素的主摄像头，1/1.73“RGB传感器，f/1.8光圈；2000万像素的副摄像头，1/2.78“单色传感器，f/1.6光圈；800万像素的长焦摄像头，1/4.4“RGB传感器，f/2.4光圈，支持三倍光学变焦、PDAF对焦、4K视频拍摄、720p的960fps慢动作视频拍摄。华为P20和P20 Pro的前置摄像头均为2400万像素。

华为P20 Pro在发布的当晚，便分别以109的高分获得DxOMark评分排行榜的第一名。