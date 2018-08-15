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打脸太快！号称“不可破解”的Bitfi钱包不到一周即破防

2018-8-15 14:50:27来源：猎云网作者：田小雪责编：远洋评论：

据外媒报道，近日，号称世界上第一个不可破解的虚拟加密钱包BitFi遭到了黑客攻击。IT狂人，即知名杀毒软件McAfee的创始人John McAfee曾经表示，这款数字钱包（其实就是基于Android系统的迷你平板电脑）将能抵挡住任何形式的黑客攻击。

首先，还是普及一些背景知识。这款售价120美元的电子钱包，于本月初正式上线。用McAfee的话说，这款设备不包含任何软件或存储，而是一个类似于Trezor的独立钱包。

甚至，公司还对外公布了奖金制度，说是只要有人能够破解这一钱包，就可以拿到一笔奖金。7月24日，John McAfee在推特上发出挑战，“谁要是攻破了BitFi钱包，奖励10万美元。”

Bitfi官方还对赏金制定了详细规则：想要获取赏金人不能在自己购买的BitFi设备上操作，规则要求参与者首先需要购买一个特殊设备，并额外支付50美元将一些加密货币加载到设备上。如果有人能清空钱包，将可以获得10万美元赏金，和原有的加密货币。

消息一出，不少黑客就开始行动起来，不到一周就成功找到了公司事先设置好的钱包密码。甚至，还有两位名为Andrew Tierney和Alan Woodward的安全研究员，通过不断攻击操作系统而找到了漏洞。对于BitFi来说，这无疑就是打脸。而且，到目前为止，它其实还没有真正开始发售这款钱包。

更为讽刺的是，公司还在黑客大会Defcon上拿到了专门颁给安全应对机制最差公司的Pwnies奖。不过，就在黑客一步一步分解其设备的同时，它还是坚称自己的产品是安全的。

也就是说，无论黑客如何攻击、如何批判，McAfee就是不为所动，仍然一如既往对自家产品满怀信心。

不过，现实终究是现实。最近一次的黑客攻击，已经不得不让BitFi和McAfee认清事实。Rashid和Tierney不仅拿到了密码，还将其从设备发送到了另一台服务器。

所以，说到底，这场BitFi和黑客之间的斗争，到最后可能还是黑客占了上风。

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关键词：BitFi黑客

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