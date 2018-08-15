我用升级DTS之后的vivo NEX吃了一把鸡，这波操作必须满分

8月初，vivo正式面向NEX用户推送了版本号为v1.17.10的更新，此次更新最主要的是增加了游戏DTS音效。

关于这个“DTS”音效，IT之家曾在《vivo在2018ChinaJoy上搞了次“百人团战”，但我对NEX的“吃鸡辨位”更感兴趣》一文中有过详细介绍，这里小编再简单阐述一下。

“DTS游戏音效”是由vivo、游戏企业、DTS三方共同合作研发、基于软硬件配合之后的全新功能，DTS音效技术是一种高质量数字音频技术，全称Digital Theater System，能够带来环绕声效果。vivo NEX中增加的DTS音效主要应用在游戏音效方面，相当于PC FPS游戏中的“听声辨位”。

另一方面，“DTS虚拟环绕声技术”对耳机没有任何要求，无论是蓝牙耳机还是普通的线控耳机，都可进行完美体验。

一台vivo NEX手机+自带vivo耳机就是本次体验的全部装备▲

那么实际体验究竟怎么样呢？

今天上午，IT之家小编就用升级DTS之后的vivo NEX试玩了一局《荒野行动》，目前网易的《荒野行动》游戏已经正式为NEX开放了多声道音源。接下来，《刺激战场》等吃鸡手游也将马上开放NEX的“听声辨位”功能。

不知道IT之家的各位小伙伴们玩没玩过CF游戏里的“幽灵模式”，该模式对耳机有相当高的要求，其中“听声辨位”就是一个很重要的原因，许多比较专业的玩家都会准备一副好的耳机，在游戏中，你可以清晰的听到“幽灵”的脚步声和呼吸声，从而“先声夺人”。

对于这类第一人称的枪战游戏，游戏场景内输出车声、脚步声、枪声等对玩家而言相当重要。玩家玩CS这类第一人称射击游戏，最常用的操作就是“shift+AWSD”，在降低自己的脚步声之后，可清晰的辨别出移动中的敌方的位置。

带上耳机，准备大干一场▲

在NEX上，我们惊喜的看到vivo已经给我带来了同样的体验，就小编实际游戏过程中，着实能感受到不同位置所发出的不同音效。

特别是空中的直升机音效，通过DTS，你能明显的感知到直升机在你上空的哪个位置，并且当你操控角色转身时，头顶上的直升机声音也会有根据你转身幅度的大小而变化，有种身临其境的感觉。



在游戏中，得益于DTS的加入，你能通过耳机感知游戏场景纵深感，不过由于大部分耳机都为左右双声道，因此游戏体验中，纵深感方面左右端的效果会比前后端更加明显。

另外一方面，在部分低频场景下方向感会存在相应的减损，但这并不能证明DTX“鸡肋”，相反，IT之家小编认为，在游戏体验方面，vivo NEX完全不输目前市面上的游戏手机。

此外，vivo系统本身还带有一套专业的游戏优化功能，再加上和各大游戏厂商们进行了深度合作，vivo已经给手游爱好者们带来了足够多的惊喜。

在《vivo“百人团战”》一文中，IT之家曾提到过，消费人群的细分以及手游市场的迅速发展，游戏已然成为了当下手机厂商的突破口，换而言之，提升玩家的游戏体验，手机厂商责无旁贷。

vivo“DTS游戏音效”是和游戏企业、DTS共同合作，但这绝非是一件轻易之事，除了累积的研发实力以外，还需要手机企业有着足够的市场影响力。

对于手游玩家们来说，vivo的这波操作必须给满分了。