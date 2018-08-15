OPPO R17下巴谍照：Type-C、屏幕指纹、3.5mm耳机孔

IT之家8月15日消息 今天下午，IT之家网友分享了一张OPPO R17的下巴谍照，通过谍照来看，Type-C终于来到了R系列手机上，令人惊喜的是，R17依然标配了3.5mm耳机孔。

谍照中显示R17的下巴已经很窄了，能放下一个3.5mm耳机孔也实属不易。

另外一个惊喜的地方是，在R17上我们看到了屏幕指纹识别按钮，这意味着，屏幕指纹识别将是R17系列标配，而不是之前传闻的R17 Pro专属。据悉，OPPO将其屏幕指纹称之为“光感指纹解锁”，传感器尺寸达到了4平方毫米。

昨天，OPPO官方放出了新品R17的详情宣传页，这款手机搭载了6.4英寸水滴屏+渐变色机身，将于8月18日开启预约。同时OPPO已经确认即将发售的OPPO R17将会搭载高通骁龙670处理器，这也是全球首款搭载这颗处理器的手机。

另外，R17还将全球首发康宁第六代大猩猩玻璃。

配置方面也几乎全部公布，包括屏占比达到了91.5%的6.4英寸的水滴屏、最高配备8GB内存+128GB存储、前置2500万的前置摄像头，后置AI双摄、3500毫安时电池、预装ColorOS 5.2系统等等。

今天上午，OPPO正式宣布了OPPO R17的发布会时间以及地点，OPPO官方表示OPPO R17新品发布会的时间被设定在8月23日，同时地点在上海。