内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

OPPO R17下巴谍照：Type-C、屏幕指纹、3.5mm耳机孔

2018-8-15 15:54:28来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家8月15日消息 今天下午，IT之家网友分享了一张OPPO R17的下巴谍照，通过谍照来看，Type-C终于来到了R系列手机上，令人惊喜的是，R17依然标配了3.5mm耳机孔。

谍照中显示R17的下巴已经很窄了，能放下一个3.5mm耳机孔也实属不易。

另外一个惊喜的地方是，在R17上我们看到了屏幕指纹识别按钮，这意味着，屏幕指纹识别将是R17系列标配，而不是之前传闻的R17 Pro专属。据悉，OPPO将其屏幕指纹称之为“光感指纹解锁”，传感器尺寸达到了4平方毫米。

昨天，OPPO官方放出了新品R17的详情宣传页，这款手机搭载了6.4英寸水滴屏+渐变色机身，将于8月18日开启预约。同时OPPO已经确认即将发售的OPPO R17将会搭载高通骁龙670处理器，这也是全球首款搭载这颗处理器的手机。

另外，R17还将全球首发康宁第六代大猩猩玻璃。

配置方面也几乎全部公布，包括屏占比达到了91.5%的6.4英寸的水滴屏、最高配备8GB内存+128GB存储、前置2500万的前置摄像头，后置AI双摄、3500毫安时电池、预装ColorOS 5.2系统等等。

今天上午，OPPO正式宣布了OPPO R17的发布会时间以及地点，OPPO官方表示OPPO R17新品发布会的时间被设定在8月23日，同时地点在上海。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO R17OPPO

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有