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摩托罗拉Moto P30正式发布：专为中国设计，2099元起

2018-8-15 17:48:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月15日消息 今天摩托罗拉在武汉正式发布了Moto P30新机，该机号称专为中国设计，采用3D陶瓷光感机身曲线，号称经过了30+道工艺。

Moto P30采用了6.2英寸2246*1080超视野刘海全面屏，19:9比例，双面2.5D陶瓷光感玻璃机身，7.69 mm厚，提供极光色、冰玉白、亮黑三种款式。

Moto P30搭载高通骁龙636八核处理器，最高主频1.8GHz，6GB RAM+64GB/128GB ROM，后者可扩展至256GB，内置3000mAh电池，支持18W快充。

该机后置16MP（OV16B）+5MP(OV5675)双摄像头，支持PDAF自动对焦，主摄像头为f/1.8光圈，支持背景虚化、HDR、专业模式、全景拍照、人像模式，前置1200万像素（1.25um）摄像头，配备一颗专属前置美妆灯，f/2.0光圈，支持双面AI虚化、美颜、AR相机、广角自拍。

另外，Moto P30还支持杜比音效、面部快速解锁、P2i防泼溅、游戏模式、AI短视频+AR拍照、双卡双待，Moto LOGO与指纹合二为一。

Moto P30亮黑/冰玉白6GB+64GB售2099元，冰玉白/极光渐变色6GB+128GB售2499元，已经开启预约，预约赠¥249百度音箱+¥99JBL耳机，发售时间暂未公布。

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关键词：Moto P30MOTO摩托罗拉

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