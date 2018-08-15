摩托罗拉Moto e5 plus正式发布：5000mAh大电池，1299元起

IT之家8月15日消息 除了Moto Z3和Moto P30之外，摩托罗拉今天还在武汉推出了e5 plus新机，该机主打长续航，内置5000mAh大电池。

Moto e5 plus采用6.0英寸1440*720分辨率超视野全面屏，2.5D玻璃面板，炫彩光波纹一体化机身，提供莫奈灰和梵高金两种款式。

配置方面，Moto e5 plus搭载高通骁龙430八核处理器，最高主频1.4GHz，3GB/4GB RAM+32GB/64GB ROM （最大支持外置MicroSD卡扩展至256GB），支持后置指纹、、Micro USB口、3.5mm耳机孔。

拍照方面，Moto e5 plus后置1200万像素摄像头，支持TOF(激光对焦)+PDAF（相位检测自动对焦），f/1.8光圈镜头，支持延时录影、HDR、专业模式、全景拍照、慢动作、稳定器(EIS)、闪光灯，前置500万像素摄像头，f/2.2光圈，80度广角，支持十维每维百级美颜、延时拍摄、HDR、专业模式、慢动作、闪光灯、照明。

Moto e5 plus 3GB+32GB售1299元，4GB+64GB售1699元，8月16日10:00开售，首销当日赠价值￥249百度音箱。

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