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一加手机品牌日：三期免息、全场手机减200

2018-8-15 18:20:49来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

一加手机在京东自营店将迎来一加品牌日，现在购买一加手机6全系列都可以享受3期免息，同时领取售价下方1980-200、2980-200元优惠券，到手价低至（6GB+64GB）2999元、（8GB+128GB）3399元、（8GB+256GB）3799元，售价持平上市以来的新低价：点此购买

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一加6曾被冠以全速旗舰的称号，在配置上毫不含糊，其搭载了骁龙845旗舰级处理器，Adreno 630图形处理器，最高具备8GB+256GB存储组合。

采用了2000万+1600万的高像素组合，同时支持OIS光学防抖+EIS电子防抖。主摄采用定制版的 SONY IMX519 新一代旗舰级高速摄像头，成像帧率提升 2 倍；搭配骁龙 845 ，对焦速度提升 2 倍。副摄像头为2000万像素，智能拍摄功能可根据拍摄的内容自动优化图像质量，并提供新的改进的HDR算法。

一加6采用了6.28英寸的Optic AMOLED显示屏，是一加迄今使用的最大的显示屏，具有19：9的宽高比和一个“刘海”，其屏占比为84%，但不包括刘海，其分辨率为1,080 x 2,280像素，支持sRGB和DCI-P3。

相机方面，最大的亮点是支持4K @ 60 fps的视频录制功能，这即使在2018年的旗舰中也很少见。还可以以720p分辨率拍摄480 fps的慢动作视频3.75秒，能生成一分钟的视频。

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