美图手机获MEIOS 4.3.4系统更新：全身美型视频模式终于来了

智能手机厂商美图今日推送了MEIOS4.3.4手机系统，此前美图T9手机上的全身美型视频模式终于迎来了正式版。

▲美图T9的全身美型视频模式

全身美型视频模式是随着美图T9推出的视频塑性功能，它基于骨骼点识别技术，计算人体的黄金比例，从而对视频中的人物进行身材调整。可以说，有了这功能以后，视频中的小姐姐身材比例会更好。

在此前美图T9手机中有一项用于拍照的全身美化功能，它可以对腿型、身材、头部等骨骼细节进行修饰。如今新系统中的全身美型视频模式则可以针对视频拍摄进行任务身材比例调整。

除了全身美型视频模式，本次系统更新还加入了质感人像后置拍摄和蓝牙管家功能，在日历中还加入了算运势、看黄历等细节。另外，系统稳定性和功耗进一步优化，还有七夕限定彩蛋。

▲美图T9手机

美图T9是一款主打美颜拍照的手机，外观上延续了前几代风格，保留“双V”式的设计。该机配备6.01英寸18：9屏幕，搭载高通骁龙660处理器，辅以4GB/6GB运行内存+64GB/128GB机身存储组合，前后均配备双摄像头，主镜头均为1200万像素，副镜头均为500万像素。值得一提的是，内置了一颗自研的MT-AI图像处理器，用于提升照片质量。

最后附上官方宣传图：