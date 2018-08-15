摩托罗拉e5 plus实拍图赏：炫彩光波纹机身，1299元起

IT之家8月15日消息 摩托罗拉今天下午在武汉发布了旗舰机motorola Z3、中端机motorola p30、入门机型motorola e5 plus，该机实际上此前已经在海外发布，一起看一下其实拍图赏。

motorola e5 plus主打长续航，该机配备5000mAh大电池，该机虽然定位入门，但外观却并不廉价，采用炫彩光波纹机身，官方介绍其后盖经过28道工序精雕细琢而成，远超普通的12道工序，最终呈现出熠熠生辉的光波纹效果。

配置方面，e5 plus搭载高通骁龙430八核处理器，最高主频1.4GHz，3GB/4GB RAM+32GB/64GB ROM （最大支持外置MicroSD卡扩展至256GB），支持后置指纹、、Micro USB口、3.5mm耳机孔。

拍照方面，e5 plus后置1200万像素摄像头，支持TOF(激光对焦)+PDAF（相位检测自动对焦），f/1.8光圈镜头，支持延时录影、HDR、专业模式、全景拍照、慢动作、稳定器(EIS)、闪光灯，前置500万像素摄像头，f/2.2光圈，80度广角，支持十维每维百级美颜、延时拍摄、HDR、专业模式、慢动作、闪光灯、照明。

e5 plus 3GB+32GB售1299元，4GB+64GB售1699元，8月16日10:00开售，首销当日赠价值￥249百度音箱。

▲图自androidcentral，小屏手机为moto e5，大屏为moto e5 plus