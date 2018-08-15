三星Note9国行真机现场首发实拍，这颜值你给多少分？

IT之家8月15日消息 今天晚间，三星正式发布了国行版本的三星Galaxy Note9手机，全新三星Galaxy Note9手机国行版6GB+128GB售价为6999元，8GB+512GB版本售价为8999元，将于8月31日上市。

注：上图粉色为三星Note8▲

三星Note9采用6.4英寸Super AMOLED QHD屏，边框更窄了一些，保留了3.5mm耳机插孔，可以通过microSD卡插槽轻松扩展存储空间。设计方面，新机采用美丽的玻璃和金属结构，光滑优雅的曲线，以及略微弯曲的显示屏。

现在，现场的@汐元、@1900为我们带来了Note9国行真机实拍，一起来欣赏一起吧！

Note 9有四种不同的颜色可供选择，每种颜色都带有不同颜色的S Pen，四种颜色分别是海蓝色，淡紫色，金属铜色和午夜黑色。

三星Note 9配备了4,000mAh的电池。

S Pen此次进行了重大升级，可以通过蓝牙控制手机，例如点击S Pen上的按键暂停YouTube视频或双击以跳至下一个视频，可以控制音乐播放等内容，可以根据自己的喜好进行自定义。40秒的充电将为您提供30分钟的电池续航时间，因此不必担心S Pen上的电池耗尽。

新款Note 9的相机主摄像头是广角1200万像素，带有可变光圈，当你拥有良好的光线时可以在f / 2.4下拍摄，但在夜间打开到f / 1.5以捕捉每一片光线。辅助相机是长焦相机，具有2倍的光学变焦。

具有光学防抖功能，有助于获得清晰，无模糊的图像。

另外，最新的Note9搭载了三星称之为“场景优化”的人工智能模式。它能够自动识别大约20个不同的场景。

三星Galaxy Note 9国行版采用了骁龙845系统芯片，内置The New Bixby人工智能助手，The New Bixby能将多种应用服务深度整合，实现跨设备无缝覆盖。

同时，三星和合作伙伴进行了深度合作，使用Bixby能够直接调用第三方应用的服务，包括大众点评、百度地图等综合服务。

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详情：《三星Galaxy Note9中国发布会直播实录》

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