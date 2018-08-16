一文看懂三星的中国AI战略：依靠Bixby和平台攻城拔寨

“吓人的技术都是假把式，我们不那么吓人。”

三星电子中国研究院院长张代君略带嘲讽的说道，距离首次发布Bixby中文版九个月之后，他们宣布新一代智能助手The New Bixby面世，与其一同发布的还有三星智家，二者被三星电子大中华区总裁全桂贤称为三星决胜AI时代的两大武器。

Bixby在左，三星智家在右，这家通信巨头的Iot生态野心昭然若揭。

所以，“无处不在”就成为张代君口中的超高频词，而Bixby自然成为Galaxy Note 9中国发布会的重头戏。他们希望以手机为终端，利用AI助手为入口，连接一切智能设备，随后推出的“三星智家合作伙伴计划”就是为连接而来。

Bixby要“无处不在”还要“拒绝傻白甜”

2017年11月21日，三星在国内发布人工智能平台Bixby中文（普通话）版，它包含语音、视觉、主页、提醒四大功能，不但支持电话、相册等原生应用，还支持多个第三方应用；具备情景感知能力，可以理解当前使用环境、应用状态；有学习能力，可以不断学习用户的使用习惯，具备交互式学习机制。

中文版Bixby由张代君牵头研发，同事都叫他"Mr.Bixby"，三星电子中国研究院是三星专门针对中国市场创建的团队，他们立足于中国本地的先行技术、商用化技术研发以及产品服务，张代君主要负责领导三星电子中国研究院在视觉智能、语音语言交互、大数据挖掘、下一代无线通信, 以及本地智能服务等领域的技术战略、产品管理以及项目运营。

▲三星电子移动业务部门总裁高东真

“我每个月都来中国了解中国需求，包括人工智能、物联网、增强现实等领域。”三星电子移动业务部门总裁高东真说。

那么，受到如此器重的Bixby，在九个月之后，刚刚发布的2.0版本有哪些不同？张代君将The New Bixby概括为三大关键词，分别是千人千面、技术打磨、无处不在。

张代君曾在接受网易智能采访时谈到，“三星是一家AI技术公司”，所以，三星的AI助手甫一问世就被称为学习型AI，而到了2.0版本的Bixby，学习型依然是它的核心，它可以不断的学习用户需求，并且在手机软件生态里和Iot场景中实现不同技能，三星希望推动人机交互变革，即不需要去学习如何与机器进行互动，而是让机器学习如何适应人类的世界。

“Bixby拒绝傻白甜”张代君说道，“比如让智能助手推荐附件好吃的餐馆，而每个人有地域和口味的不同，却往往收到千篇一律的推荐”，而Bixby可以实现千人千面，真正的个性化推荐。

在技术打磨方面，The New Bixby提升了识别率，将响应时间缩短，噪音环境的响应更快，与此同时，还推出“一步直达”功能，不同以往手机收到指令在界面频繁跳转，一步直达更加人性化，可以让用户以最快的速度搜索到最优结果。目前Bixby已经进行了5000万次翻译，8300万次资讯获取、1亿次提醒等。据张代君透露，为了实现技术的持续进化，目前三星成立了全球5大人工智能中心以及34个研发中心，并表示其人工智能愿景是：无所不在、用户至上、始终陪伴、持续进化、安全可靠。

第三个关键词“无处不在”则是Bixby的现实任务和终极目标，据市场研究公司Strategy Analytics预测，2019年全球超过一半的智能手机将拥有虚拟助手，2023年则会增长到90%。

我们可以看到，手机市场全面搭载AI助手还尚需时日，“无处不在”则需要更长的时间，但这并不妨碍科技巨头们纷纷抢滩入局，有评论认为，未来，AI助手会是一个赢家通吃的市场，把自家AI助手推销出去，迫在眉睫。

当然，Bixby并不是三星AI的全部。

▲国行版Galaxy Note9

在刚刚发布的国行版Galaxy Note9手机之中，新一代智能相机加入了智能场景识别技术，可通过AI技术识别出20种不同的场景和主题元素，瑕疵侦测功能则可以自动监测拍摄时遇到的人物眨眼、图像模糊、镜头上有污迹或因背光而影响图像质量的情况，此外，游戏AI引擎可以有效优化游戏体验，目前该引擎已适配了40余款中国主流手机游戏。

加入Iot生态战争三星智能家居平台的玩法

面对火热的Iot领域，全桂贤坦言：大家要搞清楚呀，很多公司其实都不是真正的Iot。

在质疑Iot行业的同时，三星阐释了其全新的Iot战略，三星智能家居计划基于IoT科技，通过三星智家应用，将IoT设备便捷互联，让用户统一管理或操作。

而除了接口三星自有的包括电视、空调等60多种设备之外，三星智家也将广泛地接入三星智家联合定制、三星智家生态伙伴等各行业合作伙伴的IoT产品。首批IoT品类将包括6种Zigbee设备和5种WiFi设备，而年内将会支持多个品类的180多种产品，后续三星还将通过三星智家合作伙伴计划引入更多IoT品类，以覆盖更多场景。

另一方面，三星还将Bixby人工智能技术注入其中，比如用户在回家途中可以通过Bixby得知家里的温度，并打开空调等等。相比于大多数以App为中心的Iot设备交互，只有安装了对应的App，语音助手才能操作，The New Bixby是以云端服务为核心，通过AI技术实现语音操控，即使手机中没有安装相关App，Bixby也同样可以直接调用相关服务。

此外，The New Bixby的对话能力也进一步增强。对于用户命令，它不是简单的服从，而是感知当前场景，并通过多轮“对话”，并且基于Bixby上线后的各方反馈，还专门针对用户实际场景的优化和工程扩展，在语音识别、自然语言理解和对话管理技术方面进行了升级，

值得一提的是，三星也在准备5G时代的到来，“我们正在多方合作，5G的速度是目前速度的100倍，对于Iot技术帮助极大，这意味着更好的体验和更快的连接。”全桂贤如是说。

写在最后

在爆发前夜，抓紧时间跑马圈地是最稳妥的做法。

在全球市场，面对苹果Siri的封闭，逐步开放的三星Bixby尽显优势，但亚马逊Alexa的亮眼销量也让三星显得被动，Galaxy Home的推出就意在通过一款利器，得以与苹果HomePod、亚马逊Echo、谷歌Home正面交锋。

在中国市场，持续火热三年之久的Iot市场堪称红海，BAT、小米、京东们虎视眈眈，合纵连横，试图迅速完成市场教育并赢得激活设备的亮眼数据，纷纷押下重注。

对于三星来说，前路漫漫，都是挑战。