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华为nova 3/3i将于8月17日在香港市场发售，约2273元起

2018-8-16 10:24:55来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家8月16日消息 据香港媒体Unwire的消息，华为于8月15日在香港发布了nova 3、nova 3i手机，正式将这两款手机带到了香港市场。

据了解，nova 3i此次发售的版本为4GB RAM+128GB，配色有蓝楹紫、珍珠白及亮黑色，售价为2580港元（约合人民币2273.12元），nova 3此次发售的版本为6GB RAM+128GB ROM，配色有蓝楹紫、相思红及亮黑色，售价为3880港元（约合人民币3418.5元）。

IT之家报道，华为nova 3手机采用了3D双曲面玻璃，搭载6.3英寸19.5:9新一代全面屏，分辨率2340×1080（409 PPI），3.55mm纤薄中框。手机搭载了华为自家的麒麟970处理器（八核+微智核i7、4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz），具备6+128GB存储配置。电池为3650mA。手机后置1600万像素+2400万像素双摄像头，前置2400万像素+200万像素摄像头。

nova 3i采用玻璃渐变机身、6.3英寸刘海屏，分辨率为2340×1080；配置上首次搭载全新麒麟710处理器，采用12nm制程，8核心的架构，支持AI运算能力。nova 3i电池容量3340mAh，支持10w充电，并采用了传统micro-USB接口；在拍照方面，nova 3i采用前置1600万+200万双摄+后置2400万+200万双彩色镜头，电池容量为3340mAh。

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关键词：nova 3华为

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