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诺基亚X6国际版发布渐近：6.1 Plus名称现身WiFi、蓝牙认证

2018-8-16 11:24:28来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家8月16日消息 今年5月，HMD在中国正式发布了诺基亚X6手机，并称是为中国用户量身打造。不过此后越来越多消息显示，这款手机将在中国内地以外的其他市场发售。现据NPU消息，时隔数月后，诺基亚X6的国际版名称诺基亚6.1 Plus终于在WiFi、蓝牙认证页面得以确定。

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▲蓝牙认证页面（图自NPU）

诺基亚X6国际版共有TA-1116、TA-1103、TA-1083三个型号通过认证。在最新的认证页面中，这几款手机终于以诺基亚6.1 Plus的名称确定下来。这显示出，这款手机距离登陆海外其他市场已经越来越近。

7月23日，诺基亚X6的国际版先行在中国香港、中国台湾正式发布，名为诺基亚6.1 Plus。这是该机首次登陆中国内地以外的市场。此后诺基亚6.1 Plus先后在印尼和泰国地区通过了认证。另外，HMD已经宣布将于8月21日在印度举行发布会，有望在发布会上带来诺基亚6.1 Plus。

IT之家报道，诺基亚X6（诺基亚6.1 Plus）采用双面玻璃机身设计，搭载骁龙636处理器，5.8英寸19:9全面屏，后置1600万像素+500万像素镜头，前置1600万像素镜头，预装安卓8.1系统。内置3060mAh容量电池，支持QC3.0的18W快速充电，只需要30分钟即可完成充电50%。

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关键词：诺基亚诺基亚X6诺基亚6.1 Plus

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