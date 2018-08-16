三星Note9黑色沙漠联名限量版发布：约人民币7000元

IT之家8月16日消息 三星在纽约发布Note9手机时，选择与国外火红的手游“Fortnite”合作，而台湾这边也将与另一款手游“黑色沙漠MOBILE”合作，推出独家的联名限量版Note9 手机。

三星Note9黑色沙漠联名限量版包装内含Note9 湛海蓝128GB手机一台、黑色沙漠客制化背盖一个（价值1,000新台币，约RMB223元）、以及“黑色沙漠MOBILE”稀有虚宝兑换序号一组，可兑换虚宝三世代宠物：天空老鹰、古代黄金硬币100 个以及黑熊石像（共计市值3,000新台币，约RMB 671元）。

这款定制版Galaxy Note9的售价是31400新台币，约人民币7000元，将于9/30 前开放预购及开售。

其他方面，三星Note9黑色沙漠联名限量版配置与普通Note9配置一致，包括Exynos 9810八核处理器、6.4英寸Super AMOLED QHD屏、4,000mAh的电池、后置1200万+1200万可变光圈的AI双摄等等。

图片来自：eprice▲

昨天晚间，三星Note9国行同样发布，国行搭载了骁龙845处理器，6GB+128GB售价为6999元，8GB+512GB版本售价为8999元，将于8月31日上市。

推荐阅读：

《三星Galaxy Note9中国发布会直播实录》

《6999/8999元！三星Note9国行版本正式发布：8月31上市》

《三星Galaxy Watch/Galaxy Tab S4国行首发实拍》

三星Galaxy Note9（6+128）国行京东预约地址：点此购买

三星Galaxy Note9（8+512）国行京东预约地址：点此购买