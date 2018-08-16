用蓖麻毒素杀死自己，AGM X3手机发布会第二波邀请函抵达IT之家

IT之家8月16日消息 IT之家此前拿到了AGM X3手机发布会第一波邀请函，今天我们收到了AGM发来的第二封邀请函，依旧是“死亡笔记”加“毒药”的搭配。这次，AGM打算用“蓖麻毒素”毒死自己。

在巴塞罗那MWC2018上，AGM X3手机初次曝光。这款手机采用高通骁龙845处理器，8GB内存+128GB的存储空间。作为三防手机，AGM X3有MIL-STD-810G美标+IP68防护双重认证，1.5米防摔高度，防水防尘。这也是目前世界上第一款搭载骁龙845的三防手机。

（文中所有图片均由IT之家编辑1900拍摄）

新的一波毒药依旧是沿袭“氰化氢”的暗黑风格。不过，“氰化氢”换成了“蓖麻毒素”。

我们看到邀请函的盒子里多了一瓶蓖麻毒素，在死亡笔记的书签页里。AGM 留下这么一段话：

谁能想到能入药的蓖麻

深藏着致命的毒素 从你的神经开始麻痹 等到行动迟缓 才发现中毒已深 三防手机卡顿犹如误食蓖麻毒素 如何获得最流畅的体验

其实解决办法很简单… 8.29 AGM决定杀死自己 爆破性能

这样看来，这份“蓖麻毒素”是和AGM X3手机的性能有很大的联系，相比于其他三防手机厚重迟钝的体验，AGM X3在性能上会有非常大的突破，再次之前，我们了解到，AGM X3手机将是首款采用骁龙845处理器的三防手机，这相对于以往的三防手机确实是一个质的突破。

不过，在“死亡笔记”的书签上，我们能看到，AGM还是充满了诚意的，欢迎各位参加AGM X3手机的新品发布会。

当然，在死亡笔记书签页的最后，有写到：



次回预告

8.23见证汞的毒效

看来，下一波毒药就是汞喽，或许我们集齐三瓶毒药将会有什么不可思议的事情发生。

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