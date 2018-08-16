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MIUI V1-10桌面&锁屏壁纸盘点：不知不觉已8年

2018-8-16 20:08:30来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家8月16日消息 今天，红米手机官微发微博庆祝MIUI八岁生日。从2010年发布MIUI V1到今年发布MIUI 10，这款许多手机的“第三方ROM”已经走过了8个年头。

在MIUI起步之初，更多地在为其他手机厂商的手机进行适配。在安卓早期功能不完善的时候，MIUI成了不少用户的一个“更好的选择”。除了对原生安卓系统部分不完善的地方进行改进之外，还加入了一些本地化的功能，如农历显示、来电归属地等。

到MIUI 6的时候，小米放弃了原来的拟物化设计，转而采用了扁平化设计。再到今年的MIUI 10，带来了全面屏手势以及全新的UI视觉，更加贴合全面屏的使用。

8年间，MIUI已经从V1升级到了10，目前已经支持升级到MIUI 10的机型也达到了37款。

除了代码、设计、功能的变更之外，历代MIUI系统的锁屏和桌面壁纸也都不尽相同。还记得在2013年MIUI V5的时候，在4月9日的米粉节上，雷军悬赏100万元人民币征集一张手机壁纸。最后，便有了MIUI V5上那种经典的锁屏壁纸。

下面，让我们通过红米手机制作的一张长图，来回顾一下历代MIUI系统当中的锁屏和桌面壁纸的变迁。

▲来自红米手机官微

由于图片版权问题，IT之家在这里就不提供下载了。雷军悬赏百万元的锁屏壁纸可以点此查看并下载

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关键词：小米MIUI壁纸

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