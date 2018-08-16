小米手机7岁了！盘点那些经典的小米数字系列手机

2011年8月16日，小米手机1横空出世，售价1999元，小米手机1为国内首款双核1.5G智能手机，全球主频最快。在当时，这是手机厂商们想都不敢想的事情。

恍惚间，小米手机和小米MIUI系统迎来了7岁生日，在这7年的时间里，小米也从手机厂商发展成了以手机为中心的互联网公司。数据显示，小米手机在2017年销量达到了9141万部，贡献总收入约805.64亿元。

如今小米已经成为了家喻户晓的品牌，米家生态链、高性价比的红米系列手机更是深入人心。

那么你用过哪款小米手机呢？那些就经典的小米数字系列手机，你还记得吗？

小米1

2011年8月16日，小米手机1正式发布，为发烧而生，售价1999元，主要针对人群为手机发烧友，采用线上销售模式。据悉，小米手机初代的ID设计全部由小米内部来自摩托罗拉的硬件团队完成，手机生产则由富士康和英华达代工。

高通双核处理器、1GB RAM、4GB ROM、800万像素摄像头、重力感应、电子罗盘、光线感应...这些豪华参数，在当时，1999元的价位是除了小米之外的任何手机厂商所不敢想象的。

小米2

小米手机2是全球首款采用28纳米四核1.5GHz处理器的高端智能手机，一度被媒体称为“性能之王”、“性能怪兽”。小米手机2还沿袭了一代的1999元定价体系，

2GB运行内存、4.3英吋1280x720 IPS超高PPI高清视网膜屏幕、第二代背照式800万像素背照式CMOS摄像头，在当时，这是全球性能最强大的智能手机之一。

小米3

小米手机3发布于2013年的9月5日，依然保持了超高性价比，但由于采用、全球首发NVIDIA Tegra 4处理器，巨大的发热问题让小米3“喜忧参半”。不过好在小米还推出了高通骁龙800版本。

此外，小米3还采用了当时最新的MIUI V5系统，MIUI V5也是小米MIUI最经典的版本之一。

在价格方面，其16GB 1499元，而64GB依然1999元。

小米4

小米手机4是小米公司于2014年7月22日下午2点，在北京发布的第四代小米手机，售价依然是1999元。

发布会前期，小米进行了“一块钢板的艺术之旅”广告预热，并宣传采用了“奥氏体304”不锈钢，“奥氏体304”听起来似乎很牛掰，但网友很快发现，“奥氏体304”在我们日常生活中极为常见，餐具、刀具、彩电等等都有它的影子，不少网友认为小米过度宣传了。

其实对于小米而言，小米4的诞生意味着小米开始真正的重视手机工艺设计，小米手机4相较于前代小米手机来说，工艺方面有了非常大的进步。精心打磨的不锈钢金属边框、镁合金轻盈构架成就了坚固的机身赋予了小米手机舒适的手感，这也是IT之家小编认为小米最经典的手机之一。

小米5

2016年2月24日，搭载10余项黑科技的小米手机5诞生。

小米手机5相比小米手机4更加注重手机的工艺设计，陶瓷机身也第一次出现在小米手机上。小米手机5顶配版采用了微晶锆纳米3D陶瓷机身，相比玻璃材质成本贵75%，高达8莫氏硬度，坚固耐磨，天然温润。

另外，小米5在保持了1999元起的售价同时，还搭载了十余项“黑科技”，包括4轴防抖相机、16颗灯省电高亮屏幕、骁龙820、全功能NFC、DTI画质增强、全网通3.0等等。

小米6

小米手机6是小米公司在2017年4月19日正式发布的旗舰机，也是国内首款配备高通骁龙835处理器的手机。当时手机物料价格飞涨，至于小米能不能保持1999元的售价则成了人们所关注的焦点。

发布会上，小米揭晓了答案——最低起售价2499元，这是从2011年开始“小米X”系列首次上调起售价格。

但这并不是坏事，在小米6身上，你能发现小米对手机工艺的极致追求，无论是性能配置还是外观材质，小米6在当时很难挑出毛病。小米6的四曲面工艺克服了玻璃材质曲面贴合度的问题，让整机视觉更圆润手感更贴合。

此外，小米还在发布会上亮相了亮银版本，这是小米追求极致的最好证明。在发布会上，雷军表示制造一台的成本是10万块钱，发布会结束后，该工程机还曾在闲鱼上炒出了几万元的高价。

值得一提的是，4个月后，小米还曾极小规模的开售过这款产品——限量100台，而售价竟然才3999元。

今年是小米品牌的8周年，为此小米数字系列手机特意跳过了“7”直接发布小米8，尽管超高性价比和挑不出什么毛病的配置让这款手机仍保持了长时间的抢购状态，但小米8与iPhone X过于相似的外观引起了众多米粉的不满。

OPPO和vivo在高端机上的发力、华为Mate和P系列的稳定布局，在市场环境“大萧条”的背景下，各路手机厂商都在力争上游，不进则退，留给小米“安逸”的时间不多了。

我们有理由相信，此时此刻的小米正在憋大招，下一款小米手机，会给我们足够的惊喜。