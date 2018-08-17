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谷歌让步！设备位置记录关闭后将不会追踪用户

2018-8-17 7:58:23来源：新浪科技作者：维金责编：浮生评论：

北京时间8月17日早间消息，据外媒报道，谷歌正试图进一步澄清如何在特定应用中追踪用户的位置信息。本周四，谷歌更新了位置追踪工具的帮助页面。此前有批评人士抨击该公司的数据收集行为，称给用户带来了误导。

此前的帮助页面显示：“你可以随时关闭位置记录。如果位置记录被关闭，那么你所去的位置就不会被保存。”而目前的页面显示：“这个设置不会影响设备上的其他位置服务，例如谷歌位置服务和寻找我的设备。一些位置数据可能会作为你在其他服务，例如搜索和地图中活动的一部分而被保存。”

谷歌确认了这样的调整。该公司发言人在声明中表示：“我们一直在更新关于位置记录的解释，使其在我们的平台和帮助中心里更加一致和清晰。”

本周早些时候，美联社报道称，即使用户关闭位置记录，谷歌仍然会追踪用户位置。报道称，如果关闭这个设置，谷歌仍然会追踪用户的位置，只是不会在谷歌地图时间线上进行记录。如果用户希望完全关闭位置追踪，那么需要通过其他设置选项，即网页和应用活动。

对谷歌位置记录的不满表明，科技巨头以数据为基础的业务行为正受到严密关注。此前，Facebook因为剑桥分析公司的数据滥用丑闻而受到强烈批评。

谷歌其他应用对用户数据的使用也遭到过争议。上月有报道称，第三方应用开发商的员工可以读取用户的收件箱。当时谷歌表示，该公司的服务条款已经表明支持这样做。

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关键词：谷歌隐私数据位置信息

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