三星S10旗舰机三摄像头组合与华为P20 Pro不同：另一种实用

关于三星Galaxy 10的谣言已经有一定的时间了。传言称，三星Galaxy S10至少有一个机型将配备三摄像头，与华为P20 Pro直接展开竞争。韩媒ETNews进一步披露了更多相关细节，声称三星的三摄像头方案与已取得重大突破的华为旗舰有所不同。

ETNews表示，在三星Galaxy S10的三摄像头组合中，将包括一个1200万像素的常规摄像头、一个1300万长焦摄像头，以及一个1600万像素的超广角摄像头。众所周知，过去两年三星旗舰双摄通常配备的是“常规+长焦”摄像头的组合，超广角镜头还是第一次出现。

回顾华为P20 Pro，其三摄像头突破性的首次出现在了智能手机上，由4000万像素彩色+ 2000万像素黑白+ 800万像素三倍光学变焦镜头组成，华为称这是革命性徕卡三镜头，不仅可提供三倍无损变焦，即便是混合式5倍变焦依然可以保持超高成像质量。

其实根据过去的传闻，另一家名为The Bell的韩媒也曾透露称，Galaxy S10将会配备三摄像头，其中就包含1600万像素的超广角镜头，这与本次ETNews的新情报完全吻合。现在问题是，三星为什么会考虑这种三摄像头组合呢？

如果这是事实，不难看出三星Galaxy S10的三摄像头将比华为P20 Pro可提供更多功能。P20 Pro三摄像头的优势在于利用变焦实现高质量的长焦镜头拍摄，但无法拍摄超广角镜头的图片，而Galaxy S10除了这点之外还多了这一功能。

超广角镜头的功能此前三星老乡LG旗舰的双摄也配备过，大概效果如上图。超广角镜头在日常拍照碰到的场景不少，例如能够满足几个好友同时自拍，也能拍出更好的集体照的效果，还能拍下广阔的风景照。

从双摄到三摄，很多消费者对华为这波引领称赞不已，不过华为在宣传中更多仍专注于大底夜拍。就个人而已，三星的三摄同时提供长焦和超广角的功能相比华为更实用，很多用户为了同时兼具两种功能甚至还特别购买外置镜头，因此非常希望三星能够提供拍下一张同时具备“超广角+长焦”效果照片的功能。