3D结构光之后，OPPO R17将率先商用TOF技术

IT之家8月17日消息 OPPO今天公布了R17 Pro的外观，显示该机将后置三摄像头，现据腾讯一线报道，从供应链得到的谍照显示，OPPO R17 Pro的三摄模组包含TOF镜头，这使得OPPO成为首个实现TOF技术落地的手机厂商。

OPPO曾在今年8月份向外界展示了TOF技术，并宣布将会在下一款产品中正式加入TOF技术。所谓TOF（Time Of Flight飞行时间），是一种3D成像技术，通过给目标连续发送红外光，然后用传感器接收从物体返回的光，通过计算红外光飞行时间得目标物体的距离。简单来说就是在传统的2D图像上增加了Z轴的景深信息，从而生成3D图像。此前，vivo曾在MWC展示过同样的技术用与面部识别，而OPPO这次则要将这项技术用在后置镜头。

目前还不清楚OPPO R17 Pro这个后置三摄将具有怎样特殊的功能，不过猜测TOF技术的加入或许会让该机在人像模式方面有着更加出色的表现。

OPPO R17系列将在8月23日于上海正式发布，新机还将支持屏下指纹技术，加上此前Find X的3D结构光技术，这使得OPPO成为首个同时商用屏幕指纹识别、3D结构光和TOF三项生物识别技术的手机厂商，不妨期待一下。