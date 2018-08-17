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谷歌式美学：Android Message v3.5版更新：彩色UI通通换黑白

2018-8-17 16:04:17来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家8月17日消息 近些时间来苹果、微软、谷歌似乎都迷恋于应用程序的“暗黑模式”。苹果在macOS 10.14 Mojave系统中就引入了全新的暗黑模式，微软在也是在Windows 10的预览版中不断增加黑色元素。现在谷歌也要这么干了，而且似乎还要更干脆一点。

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▲旧版界面（图自Android Central）

据Android Center消息，谷歌于8月15日为自家推出的短信应用Android Message发布了v3.5版更新。新版本主要对App的UI进行了更改，引入了全新的暗黑模式。此前谷歌也在YouTube中引入了这一新UI。

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▲新版界面（图自Android Central）

不过值得注意的是，为了拥抱全新的Material设计，谷歌还将此前多彩的UI界面换成了一片大白，新的应用使用的字体为Google Sans font。新的界面砍掉了一些多彩元素，不过拥有了更强的一体性。

IT之家报道，若要体验这一应用最新的“暗黑模式”，需要通过应用商店等方式将Android Message更新到v3.5版。之后，你可以点击App右上角的三点菜单按钮，点击“Enable dark mode ”即可。

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关键词：短信信息

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