IT之家安卓版6.22发布：账户注销、省流量功能上线

IT之家安卓版6.22发布！

IT之家安卓版6.22中，新增了账户注销功能，当然，希望大家一直支持IT之家，永远用不到这个功能。其次，本次更新还增加了一个省流量的贴心小功能，那就是增加了移动网络自动加载GIF图片选项；本次更新还修复了文章纠错列表显示不全、审核状态显示错误的BUG。

全新的IT之家安卓版6.22中还包含诸多升级内容，需要大家细细体验品味，我们会努力给大家带来更好的体验！

总之，IT之家安卓版6.22也是诚意满满，期待大家在商店里给五星支持（移动客户端点此评分）！

目前IT之家客户端已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome，微信小程序版的IT之家也已经同步上线（详情）。



IT之家安卓版6.22 主要更新历史：

新增：功能 - 账户注销

新增：功能 - 显示设置中增加移动网络自动加载GIF图片选项

改进：功能 - 圈子列表优先加载最后一次浏览的标签

修复：界面 - 文章纠错列表显示不全、审核状态显示错误的BUG

修复：界面 - 帖子详情页删帖/举报按钮样式紊乱的BUG

快捷下载：



全新版本绝对用心，商店里给五星支持吧！

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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：http://m.ruanmei.com/

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家安卓版 最新版截图

▲ 全新简白!

▲ IT圈，友爱，有爱，万变为爱。

▲ 好文，辣文，读的爽快

▲ 非凡评论区，非一般人气

▲全新“我”界面，更直观，更简单

▲ 全新签到体系，支持补签，连续签到拿大宝箱

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

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