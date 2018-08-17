为了让魅族16备货充足，魅族可是操碎了心

IT之家8月17日消息 魅族在8月8日正式推出了魅族16th系列手机，目前，凭借着非刘海屏和2698元的价格优势，该系列手机预约量已经超过百万。为应对8月20日正式上市销售，魅族生产线工人现在正夜以继日的投入生产当中。



据了解，魅族对于品控要求十分严格，为了保证产品质量，魅族已经派出了主要业务部门在关键供应商现场驻扎已经两个月的时间。为避免组装停线，他们也以人工带货的方式往返于供应商与手机组装厂，经常忙到凌晨。

为了提升手机产能和控制良品率，魅族的质量工程师和工艺工程师都亲自参与生产线的各项作业，第一时间发现并解决生产中的异常状况。目前魅族16th产品线的良品率和产能都已经大幅提升。目前，魅族16th系列手机仅用一个月时间，便使得该系列由量产初期的50%提升至83%。预计未来产能情况将持续提高。

现在看来，困扰大家的产量问题已经得到了解决。相信在8月20日的正式销售上，魅族16th系列一定会有充足的备货。作为魅族旗下全新的旗舰手机，魅族16th搭载骁龙845处理器，在支持屏下指纹解锁和mEngine横向线性马达。目前魅族16th手机售价2698元起，而魅族16th Plus售价3198元起。喜欢的朋友可不要错过哦！