魅族16th官方商城开启全款预订：预计4周内发货

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IT之家8月17日消息 今天下午，魅族科技官方宣布，今日18:00起，在魅族商城上线魅族16th手机全款预订。用户在支付预订款后，魅族将会按照预订顺序进行发货。
根据预订页面的信息，魅族方面预计全款预订用户的订单将会在4周内发货。另外魅族还表示，如果预订用户不满意发货安排，可根据个人需求随时申请退款。
魅族16th系列机型已经于8月8日正式发布，凭借着高颜值、高通845、屏下指纹以及较高的性价比俘获了不少粉丝，该系列机型将于8月20日正式发售。
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