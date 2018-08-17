三星Galaxy Note9中国遭遇价格尴尬，0.8%会不会是底线？

时间可以吞没一切，对三星电子也没有格外关照，这个多次连坐全球销售冠军宝座的企业，见证了无数的辉煌，收获过数不清的荣誉与掌声，但也不得不接受一个事实，那就是昔日的光环正在渐渐退去，曾经备受追捧的三星Note系列如今在中国市场已被边缘化。

中国，这个全球最大的消费类电子市场不能丢，这一点三星电子有着明确的认知。"中国是三星最重要的战略市场之一，我们始终遵循着'以消费者需求为核心'的理念，倾听消费者心声，不断给消费者带来'有意义的创新'产品。"三星电子移动通信部门总裁高东真如是说。

为了更加了解中国消费者的需求，高东真基本上每周都来一次中国，"未来，我们还将竭尽所能，重新赢得大家的信任。"

只是，2018年上半年，三星手机在中国市场的表现离"差强人意"还有不小的差距，如何弥补这个差距，仍需要三星不断地努力，拿出更多诚意。

性能大幅提升

正如高东真在演讲中提到，Galaxy Note9是一款全新的智能手机，当然，它也不仅仅是智能手机，更实现了我们所做的承诺，对于想拥有一切的用户来说，这款手机，永远不会让你放慢脚步，也不会让你心有顾虑，这款强大的智能手机将成为你可靠的伴侣。

与之前三星旗舰机升级偏重视硬件不同，Galaxy Note9在硬件、应用、性能方面大幅优化与提升。

与去年的Galaxy Note 8相比，Galaxy Note 9电池容量增加了21%，也就是说可以正常使用一天多，期间不必再充电。Galaxy Note 9采用先进的10nm处理器，硬件支持最高1.2Gbps的下载速度，为用户在观看在线视频或等待下载时，尽可能减少等待时间。

为了让中国用户享受更佳的日常使用体验，三星与微信团队合作，在Galaxy Note9上采用CPU提频等技术，让微信与硬件资源更高效的协作；包括启动、发送高质量图片等11个高频使用场景深度优化，即使是重度微信用户也同样可以使用流畅。

三星电子中国研究院院长张代君表示，Galaxy Note 9并没有搭载太吓人的技术，只是用了"碳纤维液冷系统"，为用户提供强大而稳定的性能体验。目前该引擎已适配了40余款中国主流手机游戏，针对王者荣耀等多款热门游戏中的复杂场景进行了重点优化。

值得一提的是，Galaxy Note 9还获得泰尔实验室"游戏高性能"五星级证书，进一步肯定了三星Galaxy Note9在游戏流畅度、续航、散热等方面的出众表现。

此外，Galaxy Note9是三星率先搭载The New Bixby的手机产品。The New Bixby是三星人工智能平台Bixby的平台化革新，通过对AI助手服务模式的重构，进一步提升用户体验。

张代君指出，作为开放的人工智能平台，The New Bixby未来会有更多的三星及第三方App的加入，并逐步提供更多跨设备操控能力，使AI技术赋能IoT，通过Bixby+IoT生态，让体验更加无缝化、智能化。

遭遇价格尴尬

一直以来，三星Galaxy Note 9备受争议，作为三星旗舰机的扛鼎之作，它具备超强的硬件配置和超强劲的性能表现；为了让Galaxy Note9更有灵魂，三星团队用尽心思的为其配上一只"神来之笔"，大幅升级S-Pen触控手写笔，支持蓝牙连接并且可以当遥控器使用。

然而，所有这些优势最终被它的价格掩盖。当三星电子大中华区移动通信部总裁严在勋宣布，Galaxy Note9的6GB + 128GB版本为6999元，8GB + 512GB为8999元时，有不少媒体捏了一把汗。

虽然相比几天前三星在中国官网公布的"尝鲜价"，Galaxy Note9最终的国行定价调低了500元，但离许多用户最终期许的价格来说还是有不少差距的。

毕竟中国的消费者在华为、小米、OPPO、vivo的连续教育下，消费观念早已发生变化，变得更加理性和务实。在调查中，许多消费者对于Galaxy Note9的价格望而却步，在同等价位下，他们心中的天平会更加偏向iPhone X，这就是事实。

目前三星在中国市场份额已经不足1%，甚至已经比0.8%还小，在中国市场份额前十中早已不见了三星身影，排名仅仅12名。国产手机的加速崛起，三星手机份额极有可能会持续衰减。

0.8%会不会是底线？Galaxy Note9会不会赢得中国消费者喜爱？这都是待解之谜。

作为一个非典型性案例，熙熙是笔者朋友中为数不多的三星手机用户，她选择三星Galaxy S9+的理由很简单，拍照"牛掰"加上使用者相对少一些，这会让她感觉"与众不同"。而且在使用之后，她更加坚信自己的选择，因为三星Bixby给了她不少惊喜，极大方便了她的生活。

在谈到未来换机需求时，她毫不犹疑地表示会支持三星旗舰机。然而就是这么一个消费者，依然对国行的价格有着不满，手中的Galaxy S9+是一台港行，因为性价比更高。似乎有点讽刺，但三星旗舰机的价格确实让其损失了不少中国消费者。

"唯有科技不断创新，才能让我们的愿景变成现实"，我们在Galaxy Note9上看到多项创新，但旗舰机就是旗舰机，三星Galaxy Note9生来就与众不同，加上三星的目标是全球，价格不可能大幅跳水。

最终，Galaxy Note9能否赢得中国消费者信赖，还需要时间来做定夺，或许此刻正在看文章的你心中已经有了结果。