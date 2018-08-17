魅族16th系列评测：小试牛刀之后的真旗舰

2018年上半年，魅友们期待了许久的魅族大招让大家有些失望，机器是好机器但一部非全面屏手机放在上半年的18:9大潮中，总显得那么不赶趟，就连黄章自己也称，魅族15只是小试牛刀，请大家期待魅族16th。至此魅族16th就成了魅友口中的“2018唯一黄章式年度旗舰”，不久前这款机器如约而至，搭着最强的处理器，一流的CMOS和屏下指纹，从硬件上看足以让魅族硬一回腰板儿，但毕竟纯拼硬件的年代早已过去，要想做真·年度旗舰，拼的还是上手体验。凰家评测拿到机器用做主力机1周有余，下面就与大家分享一下这款魅族新机的真正体验，看看它是否值得大家如此的期待。

外观颇有辨识度

魅族手机设计上依旧很有自己的味道，整体感强、善用圆角与圆滑的腰线，再加上正面板采用上留额头、下留下巴的三星式全面屏设计，这样的外观在市场上辨识度相当高。机身后盖采用3D四曲面玻璃机身，将双摄与环形闪光灯置于轴线纵向排列，同时由于采用了屏下指纹技术，机身背后再无其他开口，非常简洁。魅族16th与16th Plus的厚度均为7.3mm，前者重152g后者重182g，拿在手机感觉轻薄，机身后盖与边框处的过度打磨到位，非常贴合手掌。

旗下首款全面屏

魅族16th的最大看点，莫过于其是魅族这个品牌下首款全面屏手机，采用6英寸和6.5英寸非刘海全面屏，屏占比91.18%，同时延续了魅族的极窄边框设计。说到极窄边框，这是从魅族MX系列开始就有的优良传统，这次仍使用了当年MX4上的屏幕技术——悬浮点胶。这次的技术更加完善，取消屏幕塑料包边，运用新的L型点胶工艺，使得屏幕盖板直接压在金属中框的同时，也避免了像MX4那样胶水外露影响美观度的情况。

这块2160x1080分辨率的AMOLED显示屏由三星定制，屏幕的元器件均采用最新工艺，以为超窄边框的实现提供支持，这块屏幕的色彩饱和度和屏幕亮度都很高，看起来第一感受通透、明亮。

首搭骁龙旗舰处理器

魅族16th系列搭载骁龙845处理器，辅以6GB或8GB内存，硬件首次用上了主流旗舰处理器，虽说是首次使用，但魅族凭借多年处理器“打磨”经验，把这颗旗舰芯优化的还是相当到位，使用安兔兔跑分正常环境轻松上29万分，在进行压力测试后，机身最高温度升高至51摄氏度后再次立马跑分，分数还能维持在28万分，这个成绩已经与市面上的游戏手机相当。魅族16th系列这次也用上了铜管液冷散热，当手机高于临界温度时，散热铜管内的水蒸气便会顺着毛细结构将热量从主板上带走，而当水蒸气降温液化后，又会开始循环回流。通过物理降温的方法使处理器能一直处在较高性能上运行，对于性能的提升和跑分的提高都有一定帮助。

在我们实际测试绝地求生和王者荣耀两款游戏时，调整至最高画面等级，游戏依旧流畅，机器发热集中在后背左上角边框处，室内空调环境下进行游戏，发热的等级也在可以接受的范围。

其实这次魅族在硬件方面做得相对完善，唯独缺乏了NFC，也因此被一些网友诟病。国产搭载NFC的手机并不多，但个人认为有两点因素魅族应该搭载NFC：首先Flyme系统自带Meizu Pay功能，在锁屏就可以直接调用的一个功能，由于缺少NFC就只能展示支付宝付款码，这一点在2018年来说，略显寒酸。其次魅族注重声学产品的研发，如果加入NFC，在蓝牙配对等环节就会方便很多。

屏下指纹解锁

此次魅族16th系列全系搭载了屏下指纹解锁，同时魅族将指纹识别模块角度旋转了13.7度置于屏下，提高识别精度，这里之所以旋转并不是网友说的为右手优化，而是AMOLED屏幕的钻石像素排列方式与指纹识别传感器像素排列方式不同，会导致光投在传感器上形成的图案出现摩尔纹影响识别，这种摆放方式可以有效消除摩尔纹。通过实际测试，魅族的屏下指纹解锁速度较快，使用时不会有迟滞感，只是在湿手和雾气情况下，识别成功率很低，这也是指纹识别的弊端之一。

目前屏下指纹已经完美支持支付宝、微信，日常使用还是很方便的，同时该机也支持简单的摄像头面部识别，不能进行支付认证，可以进行解锁操作。

在当作主力机使用时，发现了一些魅族16th系列屏下指纹的问题，主要是系统层面造成：在阳光充足情况下，指纹识别区域的提示过暗，导致在熄屏情况下手指找不到指纹识别区域，需要凭记忆去寻找。其次指纹识别只要失败一次，第二次重新认证很难认证过，这两个影响屏下指纹使用体验的问题，希望魅族日后通过软件更新的形式尽快解决。

Flyme与硬件的结合

Flyme可以说是魅族的长处，不过随着各家OS的不断完善，Flyme相较其他OS的优势已经没有那么大，但过人之处依旧有。魅族16th系列搭配第二代mEngine触感引擎，也就是横向线性马达，提供丰富的触觉反馈，而Flyme系统在与这块马达的搭配上，可以说是国产品牌中软硬结合的示范，不论是点按mBack还是敲击键盘，或是目录检索下拉首字母列表，清脆有力的全局触感用起来非常爽。魅族16th系列还加入了Music Link功能，每个铃声都单独调教了震动效果，可以说是把这块线性马达充分挖掘利用。

魅族的看家交互mBack，依旧是轻触屏幕底部横线返回，重按回到桌面，底部两边上滑启动多任务，横向左右滑动可以在多任务之间切换，这套交互在全面屏下依旧逻辑清晰，上手简单，同时魅族放下了对小圆圈的执念，改为小横条，视觉上更加协调，减少屏幕空间的占用，是一项很正确的优化。

同时，Flyme 7.1为魅族16th系列定制的全面屏手势，防误触算法还需要优化，滑动左侧边框返回时经常判定为点按操作，体验与自家的mBack有一定差距，希望官方可以尽快优化。

充电与续航

魅族16th系列均支持24W mCharge快充，本以为16th充电速度肯定要快于16th Plus，结果实际测试，两款机器0-100充电耗时均为100分钟，由于电池大小的不同，所以魅族16th Plus充电效率更高。

比较意外的是，魅族16th在续航上不太给力，轻度使用一天，重度使用不到一天的水平，在魅族16th的半小时续航测试中，饼图中每项功能正常使用半小时，并记录耗电量，最后只剩余7%的电量，对于使用这款机器的用户来讲，随身带一块充电宝就很有必要了。

在魅族16th Plus的半小时续航测试中，饼图中每项功能正常使用半小时，并记录耗电量，最后剩余22%的电量，相比魅族16th来说，这个续航成绩要好不少，实际使用来讲一天也是没有问题的，如果你对续航非常敏感或者经常外出，那么这两款机器Plus一定更适合你。

拍照

这次魅族依旧在拍照上很下功夫，硬件上后置主摄像头CMOS采用索尼IMX 380，副摄像头CMOS为索尼IMX 350，其中主摄单像素体积1.55μm，感光元件尺寸1/2.3英寸，在手机CMOS中确实是一块大底。搭配Spectra 280图像处理器，提供更完善的算法体验，还有四轴光学防抖、定制闭环马达、激光/相位对焦双重对焦、三倍无损变焦，从参数上看已经很漂亮了，那么具体拍照什么效果，我们通过样张来看。

白天光线充足下，画面近景解析力强，远景有涂抹，近景大楼窗户纹理细节保留完整，画面纯净度高，白平衡准确。

逆光情况下自动开启HDR，暗部细节保留相对完整，照片纯净度依然很高，色彩还原准确；但魅族16th在开启HDR的情况下，高光区域会有过曝情况，在日间更为严重。

使用无损变焦，画面噪点增多，长焦端的解析力和纯净度都不如广角端，色彩、白平衡依旧准确，不过手机上的变焦有总比没有强，变焦原理也与相机不同，所以这样的水平已经算好。

拍摄时会有AI算法自动识别拍摄模式，共有16中智能场景供识别，这张样片AI相机自动识别为天空，成片中的天空看起来比实际更蓝。

魅族16th系列的相机在暗光及复杂光线下表现尤其突出，画面纯净度高，对光线的控制也很准确，解析力也没有在暗光下严重下降，成片效果理想。

后置人像模式的表现出乎意料，人物虚化边缘轮廓清晰，背景的景深效果也很自然。

夜晚户外样张画面亮度很高，但天空已经出现明显噪点，纯净度相比其他场景有所下降，物体边缘有涂抹痕迹。

通过样张来看魅族16th系列的相机确实不俗，而且在很多场景画面纯净度超越同价位机型，照片看起来更有质感更养眼，IMX 380这颗大底CMOS也是功不可没。

该机前置采用2000万像素摄像头，魅族为了将2000万像素模组塞进全面屏的额头，对模组进行了重新设计，官方宣称魅族16th系列使用的这颗2000万前置模组是体积最小的。前置效果如何我们来简单看一下样张。

前置相机提供普通自拍、美颜自拍、人像模式以及魅族趣拍，自拍效果整体尚可，画面有轻微涂抹痕迹，魅族趣拍的美颜效果、动画效果丰富，增加相机的可玩性。

音乐

音乐在魅族的品牌基因中，一直占着很大的比重，比较遗憾的是魅族16th没有配备独立的音频方案，但是很良心的没有取消3.5mm耳机接口，同时采用蓝牙5.0，支持蓝牙无损传输协议，在对耳机的支持上，做得还是非常全面的。在当主力机使用这一段时间，连接蓝牙时会偶发不稳定的情况，音乐断断续续，16th和16th Plus都遇到了这个问题，希望新固件可以尽快修复。

魅族16th系列在扬声器上也做了一些优化，带来Bass级立体声扬声器，在手机上下放置了两颗超线性扬声器，通过特殊的振膜材料和扬声器结构，获得更大的音量以及更好的音质。实际感受外放声音确实很大，低频浑厚，但高频略显尖锐，整体素质在国产机中表现优秀。

16th和16th Plus选哪个？

在上手体验时我们就说过，这次魅族很良心的没有将小尺寸机型减配，两者都搭配骁龙845旗舰处理器以及8GB内存可选，差别就在外观大小、电池续航以及Plus版本有256GB储存可选，所以如果你有明确的大、小之间的喜好，直接选择就好了。如果你在纠结选大还是选小，个人建议选择Plus版本，首先续航情况比16th好很多，用起来更踏实，其次在观影追剧、游戏体验方面，大屏幕的视觉优势是小屏无法比拟的。

魅族16th系列确实称得上魅族的年度旗舰，也是魅族在近期沉寂许久的一款用心之作，同时2698起的高性价比定价，也十足戳中了广大网友。不过这款手机方方面面都给人一种在打安全牌的感觉，或许一个稳健的回归对于魅族来讲已经十分必要了，但也要知道，市场上的竞争对手已经在尝试手机的更多形态与可能，最新的技术也不断应用于量产机型，希望魅族在这次回归之后的机型，能为消费者带来更多惊喜，看到魅族激进的一面。