外媒怒批：摩托罗拉P30是苹果iPhone X最无耻抄袭者

作为普通手机用户，在不以挑剔的眼光看问题的情况下，你能看出下面这张图中，两款手机设计的区别吗？当然了，很多人还是能一眼看出的，毕竟右边就是熟悉的苹果旗舰手机iPhone X，而左边是联想旗下摩托罗拉近几天才发布的最新手机Motorola P30。

很多国人对于模仿iPhone X“刘海屏”的智能手机已经见惯不惯了，毕竟在国内销售的同类型的智能手机多达数十款，但是当很多有老摩托罗拉情怀的老外网友看了之后仍大惊失色，翻看评论不难发现，大多老外都将这款机子评论为摩托罗拉手机史上最无耻的抄袭行为。

例如说，在Twitter上相对有人气的科技博主Marques Brownlee在推写道：“摩托罗拉P30 Pro：迄今为止最无耻的产品。”

同时，很多比较喜欢搞机的博主也认为Motorola P30是一款非常令人失望的手机。例如进驻英国著名科技网站Trusted Reviews的博主Alan Martin在撰写新闻稿时直接指出，“摩托罗拉特太让人失望了，毕竟过去摩托罗拉一直是少数能在智能手机领域创新的公司之一。”

他认为，摩托罗拉P30手机不仅抄袭了苹果iPhone X的设计，而且还从iPhone X的刘海屏的效仿者华为P20 Pro中获取了一些外观渐变色上的灵感。

另外，美国知名科技网站The Verge在快评Motorola P30新机时同样表示，这款机子“看起来就像是刷了华为渐变色油漆的iPhone X。”而且有意思的是，The Verge将机子的图片交给谷歌AI人工智能识图时，谷歌竟然直接将其识别成了iPhone X。

还有更多老外的点评就不一一讲述了，即便是知名的安卓科技社区大多也认为Motorola P30就是iPhone X的山寨版，只是加入了华为P20 Pro的一些元素而已，非常无耻。还有的表示，这款机子比小米8的复制功力还更强一些，不仅赋予了垂直叠放的摄像头，大大的刘海，玻璃背板，铝制中框，甚至墙纸和时钟都很像iPhone X。

好吧，Motorola P30的下巴的确比iPhone X要更大一些，并且在下巴上还印有Motorola的标识，同时背部设有融入Motorola标志的背部指纹传感器。

目前，Motorola P30暂时只在我们中国国内市场推出。这款机子机子屏幕大小为6.2英寸大小，屏幕比例是19:9，运行内存和储存容量最高可选6GB RAM + 128GB ROM，机子内部搭载了骁龙636处理器，标配有3000mAh电池，背部后置双摄像头为1600万像素+ 500万像素，前置摄像头为1200万像素，报价从2099元起。

查看联想官方网站对Motorola P30手机的描述，官方对该机子的宣传语为“AI美拍、颜值高”。关于颜值高的描述中，介绍机子的矩形圆角为“好望角”，称变曲率R角平稳过渡。而中框的弧面处理形容为“安联弧”，称灵感来自于顶尖球场Allianz Arena立体弧形设计，触感很好。

说实话，很多国内机友在Motorola P30发布之后立马吐槽了，大多认为摩托罗拉已经无法正儿八经的做手机了，被联想收购后连自己的想法都没有了，不再是当年的V3和L7引领潮流的摩托罗拉。还有极端的网友表示，“摩托已死，有事烧纸。”对于Motorola P30“借鉴”iPhone X设计的行为，你怎么看呢？