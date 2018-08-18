麒麟710新机！华为Mate 20 Lite跑分首次现身

IT之家8月18日消息 华为即将发布全新的Mate 20系列产品，该系列将包括三款产品——Mate 20、Mate 20 Pro和Mate 20 Lite。继本月初现身工信部网站后，Mate 20 Lite的跑分也首次现身Geekbench。

根据页面上的消息，华为的这款手机型号为SNE-LX1，单核心跑分为1598，多核心跑分为4665，其中单核跑分和同样搭载麒麟710的nova 3i相差不大，后者是该处理器的首发机型。另外值得注意的是，该机在工信部网站的数据显示，手机内存为6GB，但是在Geekbench上显示为4GB，这有可能是意味着该机存在多个版本。

▲华为Mate 20 Lite工信部入网照

IT之家报道，其他配置方面，华为Mate 20 Lite共有四个摄像头，其中包括后置的2000万（F / 1.8）和前置的2400万传感器，Mate 20 Lite仍内置了3650mAh电池，此外，Mate 20 Lite还借鉴了华为Mate 10保时捷设计，比如垂直排列的后置摄像头和垂直条纹。

据悉，华为Mate 20 Lite预计将于8月底上市销售，售价约为400欧元，约人民币3124元。