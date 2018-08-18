3538.9元，小米MIX2S（8GB+256GB）皇帝版破冰新低价

苏宁易购现小米MIX2S（8GB+256GB）顶配版版售3999元，可使用页面2880-320元优惠券，凑单小米原装数据线（点此查看），叠加4000-100元与2000-50元优惠券（10点可领，点此领券），实付3538.9元（3999+9.9-320-100-50=3538.9元），这是小米MIX2S顶配版上市以来的新低价：点此购买。

苏宁小米全场基本都是好价，小米MIX2（6GB+128GB）低至1999元（但大部分地区无货），有兴趣的小伙伴可以关注一下：苏宁小米会场。

MIX 2S是MIX2的升级版，继续邀请了吴亦凡为其代言人。小米MIX 2S采用了5.99英寸、18:9的显示屏，分辨率为2160*1080。手机的厚度为8.1mm，重量为189g，颜色方面提供了黑、白双色，背部材质依旧是陶瓷，边框为铝制。小米MIX 2S摄像头升级为双摄，为竖向排列，摄像头边框依旧有金色勾勒。具体细节上，边框略为收窄，屏占比有了些许提升。

配置上，采用了骁龙845处理器，主摄像头为1200万像素双摄（IMX363），4轴光学防抖，前置摄像头500万像素。根据内存组合的不同，小米MIX 2S也提供了多种版本，组合模式也与前作MIX 2相类似，分别为6GB+64GB版本，6GB+128GB版本，8GB+256GB版本（附送无线充电器、支持全球频段）。其他方面，支持Qi无线充电、NFC、小爱同学等技术。

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