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三星雄霸上半年印度高端手机市场，一加排名第二

2018-8-18 9:52:09来源：新浪科技作者：维金责编：骑士评论：

北京时间8月18日上午消息，周五公布的一份最新报告显示，三星今年上半年主导了印度高端智能手机市场，市场份额接近一半。

根据CyberMedia Research（CMR）发布的印度“手机评论”报告，今年上半年，三星以48%的份额领先印度高端智能手机市场（覆盖价格3万卢比（2942元人民币）或以上的产品）。紧随其后的是中国智能手机厂商一加，市场份额为25%。苹果以22%的份额排名第三。

CMR行业情报集团负责人普拉布·拉姆（Prabhu Ram）表示：“高端智能手机市场的规模虽然不大，但受到热衷科技的千禧一代的推动。未来几年，市场规模将继续大幅增长。三星的旗舰产品S9帮助该公司在这个市场获得了最大的份额。”

换句话说，在2018年上半年印度发货的高端智能手机中，每两部就有一部来自三星。

拉姆还表示：“一加6的成功可以追溯到聪明的品牌策略：基于有竞争力的定价包装出最好的配置，促成了低于3万卢比、新的‘廉价高端’智能手机市场的兴起。”

2018年上半年，一加还推出了“一加体验店”，计划全面拥抱线下，作为对线上渠道的补充。

由于关税上调导致定价面临挑战，苹果iPhone的需求出现下降。

CMR行业情报集团首席分析师纳林德·库马尔（Narinder Kumar）表示：“苹果正在为至关重要的2018年下半年重新制定印度战略，在印度建设新的零售伙伴关系，开设自主门店，并对服务进行大幅调整，推出专注印度市场的应用和服务，包括更新版的苹果地图。”

由于三星与电信运营商和电商平台之间的合作，以及开展了积极的推广活动，包括极具吸引力的购物返现优惠，印度消费者对三星产品的需求持续高涨。这是三星今年上半年在这个市场领先的重要原因。

拉姆表示：“未来，新的‘廉价高端’市场将会看到更多公司积极参与竞争，相关公司包括华硕、华为、vivo、OPPO，以及可能的新进入者，例如来自小米的POCO品牌。这些公司将对市场领先者，如三星、苹果和一加发起挑战。”

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关键词：三星手机一加

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