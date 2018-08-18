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黄章感叹魅族16th开售令人心疼：现在真的不赚钱，只剩交个朋友了

2018-8-18 14:10:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月18日消息 魅族16th、魅族16th Plus手机将在8月20日正式开售，此前魅族商城开启了全款预定，不过根据网友反馈，魅族16th手机的发货时间已经到了4周或8周内，魅族16th不出意外将遇到供货不足的情况。

黄章在论坛里解释，“现在人民币持续贬值，越往后美元计价的零部件换成人民币的价格就越高。我们现在加单的成本已经比之前的订单高出几十元人民币了，心疼”。此前有消息称，魅族16th零售店的拿货价已经接近销售价格，魅族这次的确面临压力。

后面黄章进一步表示，“人民币持续贬值，进口零部件加价变高。现在真的是不赚钱，只剩交个朋友了。”手机不赚钱，就当交个朋友的言论再次出现，听着是不是很熟悉？看来这次魅族16th真的会很难买啊。

IT之家报道，魅族16th、魅族16th Plus手机搭载骁龙845处理器，6GB/8GB内存，屏幕为6.0英寸/6.5英寸，采用了非刘海全面屏，配置屏下指纹，屏占比达91.18%，机身薄7.3mm，后置1200万+2000万像素双摄像头，配置IMX380传感器，前置2000万像素自拍镜头，电池容量3010mAh/3640mAh，采用液冷散热，mEngine 触感引擎，全面屏手势交互，四曲面 3D 玻璃机身。

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关键词：魅族16th魅族黄章

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