魅族16th发货需4-8周！黄章：后面更久，关键零部件订购需十几周

IT之家8月18日消息 魅族16th、魅族16th Plus手机将在8月20日正式开售，此前魅族商城开启了全款预定，不过根据网友反馈，魅族16th手机的发货时间已经到了4周或8周内，魅族16th不出意外将遇到供货不足的情况。黄章在论坛表示，“人民币持续贬值，进口零部件加价变高。现在真的是不赚钱，只剩交个朋友了。”

黄章在论坛里称，“现在下单是4周至8周内发货，后面就需要更长时间了。生产没问题，关键零部件订购需要十几周时间。”

黄章甚至表示，要把魅族16X部分通用关键零部件挪到魅族16的生产中去。

此前有老煤油用户反馈，自己预订魅族16th竟然需要8周时间才能发货，黄章回应进行了相关调整，已经变为4-8周内，但显然缺货依然存在。

IT之家报道，魅族16th、魅族16th Plus手机搭载骁龙845处理器，6GB/8GB内存，屏幕为6.0英寸/6.5英寸，采用了非刘海全面屏，配置屏下指纹，屏占比达91.18%，机身薄7.3mm，后置1200万+2000万像素双摄像头，配置IMX380传感器，前置2000万像素自拍镜头，电池容量3010mAh/3640mAh，采用液冷散热，mEngine 触感引擎，全面屏手势交互，四曲面 3D 玻璃机身。