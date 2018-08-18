为何安卓系统更新如此之慢？索尼制作信息图解释

IT之家8月18日消息 索尼知道大家想用上Android Pie，根据他们的说法，Xperia XZ2，XZ2 Premium，XZ2 Compact，Xperia XZ Premium，XZ1和XZ1 Compact有望在11月之前收到该更新。你可能会觉得怎么这么慢，对此，索尼制作了一个信息图解释手机厂商更新安卓系统为何这么慢。需要说明的是，这张图出现在了索尼8月16日的博客中，但实际上去年11月份索尼就已经放出过这张图，但不管怎样，大家还是可以了解一下。

系统更新速度慢其实并不是索尼的错，至少索尼是这么认为的，索尼称他们必须为新系统进行硬件优化、添加自己的特色、进行内部测试、进行外部测试、确保它符合某些标准、并确保设备在相应的运营商上正常工作。

信息图显示，整个升级过程分为两个阶段：软硬件兼容性、验证和认可。第一阶段中，首先，Google发布新Android版本以前就会先给手机厂平台开发工具（Platform Development Kits），用来给厂商进行测试、优化，并把新系统放入Sony Mobile软件，然后依照不同的硬件规格修改，借此符合整体系统的软件兼容性，再来会经过所谓的HAL（Hardware Abstraction Layer）流程，也就是确保不同的芯片功能适应新软件。Sony在这部分也表示，因为他们并不是采用高通的公版工具，因此，这个阶段必须由自家工程师来处理。工程师接下来要做的事情就是，将手机的基本功能植入，包含像是打电话、发短信、网络等，再来就是调整Sony手机的独家功能和UI界面，像是相册、音乐、待机画面、相机等。再来就要准备测试了。在这个内部测试阶段，Sony会将安装好的测试版本手机交给内部员工使用，并且搜集回馈、Bug等，这样的测试可以帮助手机厂商找出潜在或遗漏的问题。另外，Sony也会将部分测试机交由外部人员，并进行实验室测试，这测试的目标主要是针对稳定度和效能，一旦达到满意的表现，才会继续进行下一阶段。

第二阶段要做的第一件事是确保达到技术高标，例如蓝牙连线和Wi-Fi连线等，这是很重要的阶段，主要目标是确认品质和效能在各设备间都能达到标准。再来，就是要交给有合作的营运厂商测试，或加入特定的客制功能，并且也必须得到他们的认可，确保每个功能都能正常使用。

当所有的验证和测试都认可以后，索尼才会正式将最新Android版本推送给消费者。

虽然索尼给出了很详细的解释，但这似乎并不能作为他们系统更新慢的理由。