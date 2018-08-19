黄章自曝魅族新旗舰16S明年5月发布，魅族16不会降价

IT之家8月19日消息 虽然魅族16已经发布有一星期多的时间了，但黄章并没有停止与论坛里的煤油们互动，此前黄章曾透露，“现在下单是4周至8周内发货，后面就需要更长时间了。生产没问题，关键零部件订购需要十几周时间。”

也就是说，魅族16开售的前一个月的时间里将出现遇到供货不足的情况，从而导致“抢购”现象。

昨天晚间，黄章在论坛再次表示，关于魅族16，“零部件我们已经加单到150W了，但后加的零部件时间比较滞后”，黄章透露，目前魅族官网全款（预约魅族16）的超过10万了，“再不加量我担心引起各渠道和消费者的公愤了”，黄章对此感慨到。

此外，黄章还表示，以人民币贬值的节奏，16降价是没希望的。在此之前，黄章曾称“做魅族16不赚钱，只剩交朋友了”。

有趣的是，黄章还透露了魅族的下一代旗舰的消息，明年是魅族的16周年，因此下一代旗舰并不会叫做魅族17，而是魅族16S。

另外，还有两个重要的信息也被透露：魅族16S最快将于明年5月份发布，外观将延续魅族16的风格。

虽然魅族16还没有开售，但单纯的从预约量来看，黄章和魅族已经成功一半了。魅族16th、魅族16th Plus手机将在8月20日正式开售。

IT之家关于魅族16的评测，也将在近期内发布，敬请期待。