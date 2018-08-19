乐视手机EUI 6.0满血复活！称内忧外患没有击垮自己

IT之家8月19日消息 有的厂商手机还在，系统却不更新了，有的厂商手机已经没了，但系统却还在更新。曾经，这一份“荣耀”属于微软，但是现在，一家国产手机也“站”了出来。

没错，这里说的就是乐视，自2016年乐视发生危机以来，乐视手机业务受到了巨大的冲击，乐视手机用户也似乎已经成为了“孤儿”。但乐视EUI并没有放弃对这些手机的系统更新，从去年年中开始，乐视EUI已经陆陆续续的为旗下的乐Max2等机型推送了系统更新。

根据乐视EUI的消息，2018年8月8日起，集成人脸解锁功能的EUI6系统开始推送到乐Max2，乐2等机型上。

图为乐2▲（）

对此，乐视表示，过去的一年多以来乐视手机业务受到巨大冲击，但内忧外患没有击垮我们！成功不是终点，失败也并非末日，最重要的是继续前进的勇气！

EUI团队表示，全新EUI 6版本在产品硬件已经受限的情况下，依然带来了“人脸解锁”功能，并重点在桌面、浏览器、管家等应用中优化了性能，让EUI系统更加简洁流畅。

EUI 6系统会率先让二代及以上机型均可收到更新，对超声波指纹识别不是特别敏锐的乐Max2机型优先推送。

EUI 6搭载了商汤科技提供的人脸识别解锁技术。有了AI技术的加持，可以实现点亮屏幕即可检测。除了人脸解锁外，全新EUI 6在桌面、浏览器、管家等重点APP还针对性地做了性能优化。桌面占用缓存更小更流畅，浏览器加快了网页打开速度提升了稳定性，管家垃圾扫描及病毒库做了全新升级等等。

拥有乐Max2，乐2手机的用户可以体验一下新系统。（乐Max2已经于8月初收到EUI6.0系统更新）

关于乐2：