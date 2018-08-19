HTC U12+跳水降价！京东Plus会员5188元可拿下

IT之家8月19日消息 在京东平台，HTC宏达电U12+（6GB+128GB）价格目前已经松动，其中京东Plus会员价格为5388元，相比原价5888元便宜了500元！

此外，页面还可领取200元的优惠券，最终5188元即可拿下！还将免费获赠HTC二十周年庆双肩背包和U12+钢化膜一份。

H12+发布于今年的5月份，配置方面，包括高通骁龙845处理器、最高6GB LPDDR4X RAM+128GB UFS2.1 ROM、IP68级别的防水防尘、内置3500mAh电池、USB Type-C接口支持QC3.0快充、后置指纹识别，并支持面部识别等等。

相机方面，后置1200万+1600万双摄，其中1200万像素HTC UltraPixel 4代大广角相机，像素尺寸1.4μm、f/1.75大光圈；1600万像素长焦相机像素尺寸1.0μm、f/2.6大光圈。

Edge Sense边框触控2.0，单手双击左或右边框，让屏幕缩小启动单手模式；或设置“双击”为返回键、启动浮动导航栏、启动Edge Launcher边框快捷启动等功能。握持手势包括智能转向、智能休眠等。还可定制手势以快速启动相机、手电筒等功能。

目前5188元的价格还算实惠，不过按照HTC的一贯做法，5188元并不会是U12+的冰点价，接下来的一段时间U12+可能还会降价，不过就U12+产品本身，这是一款足够优秀的产品。

当然，买早了的小伙伴也不要不开心，毕竟早买早享受，晚买享折扣。

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