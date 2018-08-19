小米手机再宣布好消息！小米8要降价100元？

IT之家8月19日消息 今天中午，小米手机官方宣布，“准备入手小米8的同学今天晚上有个好消息”。

在宣传海报中，出现了“万分感谢”的字样，因此有网友在评论区表示，难不成小米8要降价100元？（注：万分=100元）

不过也有网友表示，或许要推出普通版本的屏幕指纹版小米8手机。

小米8现在有四个版本，6GB+64GB售价2699元，6GB+128GB售价2999元，6GB+256GB售价3299元，8GB+128GB售价3299元。除了屏幕指纹版外，目前已经全系现货。