小米手机再宣布好消息！小米8要降价100元？

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IT之家8月19日消息 今天中午，小米手机官方宣布，“准备入手小米8的同学今天晚上有个好消息”。
在宣传海报中，出现了“万分感谢”的字样，因此有网友在评论区表示，难不成小米8要降价100元？（注：万分=100元）
不过也有网友表示，或许要推出普通版本的屏幕指纹版小米8手机。
小米8现在有四个版本，6GB+64GB售价2699元，6GB+128GB售价2999元，6GB+256GB售价3299元，8GB+128GB售价3299元。除了屏幕指纹版外，目前已经全系现货。
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