Android 9.0 GO精简版再瘦500MB：支持200+款入门机

之前谷歌发布了Android 9.0 Pie操作系统，不少各大手机厂商加紧优化系统，以最快的时间推送更新。现在最新消息，谷歌又推送了Android 9.0 GO精简版，支持200多款安卓GO设备。

据消息了解，谷歌并没有放弃之间精简的Android GO系统，现在正式宣布了基于Android9.0的精简Android GO全新版本——Android 9.0 Pie（GO edition），亮点展现在手势操作，更新的表情符号，自适应亮度，新的多任务切换操纵以及各种UI界面的改进，但是最大的变动是系统内存的缩小。

通过谷歌官网了解，新版本Android Go系统也加入用于跟踪和监控数据消耗的可访问仪表板（Dashboard）等功能，和原版的Android 9.0系统保持一致，意味着Android GO是在安卓9.0核心功能基础上定制而成，可在入门机型上运行得更加流畅自如。

新版Android 9.0 GO继续精简瘦身升级，可比安卓8.0 Go再释放500MB存储空间，即使是在一部只有8GB存储的手机上，安装完毕之后也能留给用户5.5GB的可用空间，包含谷歌相关应用套装。

最后，Android 9.0 GO精简版砍掉了通话录音功能，还有更贴心的功能也被砍掉了。关键的是，谷歌提供Android GO系统和Android 9.0系统两个版本，目的是将扩展更多的入门级市场，最终取决于厂商选择那个版本进行深度定制。