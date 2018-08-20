内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

Android 9.0 GO精简版再瘦500MB：支持200+款入门机

2018-8-20 7:29:37来源：TechWeb作者：天一责编：马卡评论：

之前谷歌发布了Android 9.0 Pie操作系统，不少各大手机厂商加紧优化系统，以最快的时间推送更新。现在最新消息，谷歌又推送了Android 9.0 GO精简版，支持200多款安卓GO设备。

据消息了解，谷歌并没有放弃之间精简的Android GO系统，现在正式宣布了基于Android9.0的精简Android GO全新版本——Android 9.0 Pie（GO edition），亮点展现在手势操作，更新的表情符号，自适应亮度，新的多任务切换操纵以及各种UI界面的改进，但是最大的变动是系统内存的缩小。

通过谷歌官网了解，新版本Android Go系统也加入用于跟踪和监控数据消耗的可访问仪表板（Dashboard）等功能，和原版的Android 9.0系统保持一致，意味着Android GO是在安卓9.0核心功能基础上定制而成，可在入门机型上运行得更加流畅自如。

新版Android 9.0 GO继续精简瘦身升级，可比安卓8.0 Go再释放500MB存储空间，即使是在一部只有8GB存储的手机上，安装完毕之后也能留给用户5.5GB的可用空间，包含谷歌相关应用套装。

最后，Android 9.0 GO精简版砍掉了通话录音功能，还有更贴心的功能也被砍掉了。关键的是，谷歌提供Android GO系统和Android 9.0系统两个版本，目的是将扩展更多的入门级市场，最终取决于厂商选择那个版本进行深度定制。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Android 9.0Android 9

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有