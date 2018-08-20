魅族16首发告捷！官网开启全款预定4-8周内发货，黄章正积极备货

IT之家8月20日消息 今天凌晨，魅族16th线上线下正式开售，开售不到1秒钟，魅族16th系列全平台秒售罄。

为满足魅友更快收到手机的需求，魅族官方商城也继续开启“全款预定”活动，预计4-8周内发货。目前黄章也在论坛上告知魅友各平台也将积极备货争取尽快让魅友拿到魅族16手机。

魅族16th线下各专卖店也陆续铺货，20日当天在广州中华广场店和北京西城区西单大悦城店魅友也排起长龙购买，魅族16th系列后续将登陆苏宁、国美、迪信通、乐语门店、运营商营业厅及其他手机卖场。

在魅族16开售之前，黄章曾在论坛里表示，由于人民币持续贬值，越往后美元计价的零部件换成人民币的价格就越高，魅族现在加单的成本已经比之前的订单高出几十元人民币了。此前有消息称，魅族16th零售店的拿货价已经接近销售价格，看来“卖手机真的只是交个朋友了”。

非常有趣的是，昨天晚间，在魅族16开售的前几个小时，小米官方宣布小米8降价100元，对此，有煤油表示“小米这绝对是打反击战”，不过黄章显然对此很自信，回复称“坐等它降300了我再来”。

面对友商竞品的降价，由于成本和人民币贬值情况，黄章也表示魅族16th系列不会降价，黄章还透露了魅族的下一代旗舰的消息，明年是魅族的16周年，因此下一代旗舰并不会叫做魅族17，而是魅族16S。

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