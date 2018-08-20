中兴天机AXON 9正式宣布：8月30日柏林见

IT之家8月20日消息 今天，中兴手机正式公布了旗下的天机系列新品AXON 9，这将成为中兴被解禁之后的首款旗舰机型。

▲

根据中兴公布的媒体品鉴会邀请函，中兴将会在德国时间8月30日下午4点正式发布AXON 9，正好在柏林IFA大会上。

另外，根据邀请函上的“5G先锋”的字样，或许该机还会支持5G网络，又或者中兴将会在发布会上发布相关设备。

根据之前Roland Quandt曝光的信息，中兴AXON 9将会搭载18:9显示屏，运行安卓8.1系统。