颠覆传统的可折叠手机，三星华为都在抢首发

文/王新喜

从目前来看，可折叠手机抢首发一事闹得沸沸扬扬，早前有说华为要抢首发，这个消息来自于据韩媒ETNews报道。

早前韩媒称，华为即将推出的可折叠屏幕手机，柔性屏幕是由LG提供，并将于今年11月发布该机。不过国内盛传华为的合作伙伴为京东方，打造的是一款屏幕为8英寸的可折叠屏幕手机。

而据CNET报道称，去年余承东在接受采访时就曾透露，明年他们要推出一款折叠手机，目前样机已经出了好几版，但还在不停的优化，因为不够完美。近日，有知情人士透露华为计划首批量产可折叠手机数量可能限制在2万-3万台左右。

而目前则是三星透露了要抢首发的意愿。三星电子移动通讯事业部总裁高东真（DJ Koh）在Galaxy Note 9发布会上，接受韩国媒体采访时公开表态：三星正在研发广受消费者喜欢的可折叠屏幕手机，并暗示“不会让各界等太久”，因为三星不想把这个世界第一只可折叠屏幕手机的头衔被别人抢走。

在美剧《西部世界》中，这呈现了可折叠手机的黑科技玩法——可以三折页——能够折叠为单块屏幕使用，也可以两块屏幕组合使用，也可三块完全展开成大屏使用，这种玩法可以衍生出非常多创新的内容形态，不过要当前的可折叠手机做到一步还不太现实。

可折叠手机的难题在于，手机内部元器件比如电路板、电池需要适应可折叠屏幕的要求并要有一定的柔性度，需要制作出能应用到智能手机和平板设备上可弯曲的电路板，在操作设备时内部元器件需要经受大量的弯曲和非弯曲循环，从而避免在折叠时被损坏或者发生一些不可预测的事故。

根据三星早前流出的可折叠的专利，手机实现折叠的答案同样在于手机中间的铰链，也正是因为这个铰链，手机才能以此为中心进行折叠，但手机在被折叠起来后，中间也会出现一个缝隙。这对铰链的坚固程度提出了要求。

另一方面，柔性屏的生产之外，手机内部空间元器件的摆放与设计更整个产业链上都需要去配合，手机量产的难度可想而知。

据媒体的爆料，可能就是考虑到长期频繁弯折会造成疏油层以更快的速度磨损，三星基于康宁玻璃做出了自愈型疏油层技术。

根据介绍，疏油层是一种复合型涂层，以纳米二氧化硅为原材料或者纳米级别的含氟材料进行表面的附着喷涂，这个涂层兼顾了透光性的特点。其主要作用是让手机屏幕更容易清理而且不容易留下指纹和汗渍，同时还能部分改善滑动体验。

在外媒展示的三星可折叠屏中，有几种折叠方式，比如有只是向下折叠一次，大概是手机上半部分的三分之一，另一种方式是允许手机折三折：手机顶部向后折叠，底部向前折叠能折成信用卡大小，露在外面的屏幕可以显示时间、消息等。而尤其值得一提的是手机折叠之后，后置摄像头可以当做前置使用。

为何华为三星都想抢可折叠手机的首发权？

总的来说，技术难题虽然存在，但是华为三星等厂商们还是卯足了劲要在开辟出这个全新的市场。为什么呢？

首先，可折叠手机如果它的市场可行性足够大，那么很显然其他厂商不会无动于衷，提前布局就可以赢得一个较长的时间窗口，全面建立起在可折叠手机的规则主导与技术领先地位，并且通过产品形态创新卡准消费者的真实需求。

其次，从今天智能手机的发展方向来看，可折叠手机可能会成为智能手机行业的一个品类分支，之所以说是分支，也就是说智能手机的发展可能不只有一种产品品类形态而是有多种品类形态。

在未来一段相对长的时间段内，直板触屏手机品类依然会是主流，但不妨碍可折叠手机也能赢得一部分已经玩腻直板触屏手机、愿意尝试创新产品形态的用户。这也可能是Android厂商在全新的品类打开市场，是赶超苹果的一个机会。

在Android阵营，华为在市场份额上已经超越了苹果，下一个目标瞄准的是三星，对于三星来说，它需要保住市场份额第一的地位，可折叠手机形态无论从吸引市场用户媒体关注来看，还是从它的技术创新本身来看，都具备引爆市场的潜力。

在今天，当所有的厂商都陷入了增长性难题的时候，创建新的品类与子品类来规避原有市场竞争困境与风险是一种正确的策略。

所以，可折叠手机当前多数厂商都透露出了跟进的信号。无论是苹果、三星、华为都透露出了相关的专利。但华为三星突破当前利润的僵局的意愿更为迫切。因此，这两家争夺首发欲望非常强烈。

其三，从目前来看，屏幕显示技术的提升，一直都在改变人类接受信息的方式，可折叠技术带来的屏幕变化则明显颠覆了传统的手机工业设计理念，而且很可能会改变消费者使用智能手机的习惯。

比如说，一方面是对摄像头技术玩法的颠覆。当前的手机前置摄像头是为自拍和视频通话设计的，后置摄像头则是为使用者对拍照对象摄影而设计的。

但可折叠手机由于柔性屏幕的折叠特性，可以把有摄像头的一面当作正面或反面，给拍照与视频拍摄带来更多的自由空间与新玩法——当一个摄像头就能满足前后拍照的功能，直板手机前后拍照的技术积累与优势就荡然无存了。

另一方面，是对于AR、VR游戏等需要立体画面与三维空间设计的游戏与应用来说，可折叠手机也带来了新的玩法。

另外，它可能对平板电脑市场形成颠覆，华为此前传出将和京东方合作，今年年底推出可折叠屏幕手机。不过不久前据京东方集团高级副总裁张宇透露了可折叠手机相当于将笔记本电脑、手机、平板可能三者合成一个，出差的时候只用带一个手机就行。

如果可折叠手机能实现这一步，可能会对平板市场造成的打击会更大。

因为可折叠手机相当于可以让屏幕显示面积加倍，相当于一个小屏幕平板电脑，对现有平板市场会造成冲击。不过笔记本电脑的生产力属性与职场工作工具属性，是手机暂时无法替代的。

也就是说，可折叠手机真要来，短期不能高估，但长期不能低估它对行业造成的影响，无论是产品形态与应用场景以及它可能出现的玩法创新、变革都与直板手机不一样。所以，当前Android阵营的华为与三星两大玩家都不愿意错失这个机会。

这场仗要怎么打？对于智能手机行业来说，趋势很难去预判，但趋势必然需要抓住。对于今天的用户来说，可折叠手机可以衍生出许多创新的玩法，而在备用机市场，可折叠手机也有着潜在需求。

所谓备用机，也就是说，未来可折叠手机出现，尝鲜的用户可能依然会考虑将直板手机作为平时主用手机，但不妨碍选择一个可折叠手机作为娱乐尝鲜之用。

因此，抢首发成为可折叠手机的先行者意义重大。先行者优势可以造就早期市场份额的有利地位，通过抢先布局技术专利，构建专利上的壁垒。

其次，先行者意味着正宗，后入者意味着是模仿者。根据《品牌相关性》一书中一个观点：如果一个品牌可以最快的在某个市场强调正宗并且能把竞争对手树立称投机取巧的模仿者，它可以创建非常强大的壁垒。

而市场份额领先对于打破当前市场僵局颇为关键，而且可以抢占用户心智，形成品牌壁垒。因此现在Android阵营两大头部手机厂商都在比速度。

为什么苹果不急着抢可折叠手机首发权？

可折叠手机如果在未来成为智能手机发展的一个全新的品类增长分支，会是苹果最不愿意看到的。

虽然从当前外界透露的消息来看，苹果也在很早之前申请了可折叠手机的专利——早在2016年，美国专利商标局批准了苹果公司的一项新专利，显示苹果拿下的是一项采用了碳纳米管的可弯曲或可折叠的手机专利技术。

不过，从目前的动态来看，苹果对可折叠手机市场的拥抱欲望度是相对较低的。

之所以如此，也在于它是直板触屏手机的先行者，收割了智能手机行业绝大部分利润，并且在智能手机一开始就树立了正宗的品牌形象，抬高了它的品牌溢价。

所以苹果更希望智能手机行业趋向稳定不变，苹果当前通过iOS系统已经让多边产业链群体已经基本形成了稳固运行、共存共荣的生态圈利益共同体，这个生态圈已经日渐成熟。

当产业创新达到阶段性瓶颈期时，只要没有对手跑出一个新市场，苹果就会始终是智能手机产业创新的代表和引领者。因此，苹果更愿意在直板触屏手机形态领域夯实自身的优势地位，做延续性的创新。

而变化对苹果来说，意味着是一种新的风险，因为只有不变，苹果才能在当前的市场格局中收割最丰厚的利润。

但是，在很多时候，一个品牌遇到麻烦的时候，就是它所在的品类出现了衰退与变化的时候，而其中的一个危险的信号在于它将被重新定义或者说被新的品类取代，这个品牌失去了一个可能会变得重要的细分市场的相关性。

所以从这个意义上说，可折叠手机或将是苹果不得不以防御性姿态跟进的一个细分品类。

可折叠手机首发面对的是一个不确定性的市场，在用户体验上必然存在着诸多不足，需要考虑成本、可靠性、供应链元器件量产情况、市场接受程度等方面。

而如果首发者能印证需求存在，就能更及时的提前布局技术专利与产品设计，后来者即便切入市场抢占成熟阶段的市场用户，虽然在市场反应速度与口碑上有所失分，但相对风险更小，况且苹果擅长以整合创新的姿态跟进逐渐成熟的产品市场。

可折叠手机背后或暗含制造迷雾的商业策略

从另一个角度来看，可折叠手机本身是一场赌博，赌的是对未来趋势的一种预判以及看用户需求是否真实存在。

之所以三星华为在这个时候要抢首发，一方面如前所说，作为Android阵营的两大龙头厂商，都有打破当前增长天花板，争夺未来市场份额第一的野心，而可折叠手机是一个很好的破局方向。

但可折叠手机未必是一手必胜的好牌，而强势抢夺可折叠手机的首发另一个目的可能是一种制造迷雾的策略，真实的动机是混淆对手，让竞争对手看不清自己的真实意图到底是全力下注还是虚张声势。

在牌局上，若你的玩法一直是等到一手好牌才下大注，你就不可能挣大钱，因为牌桌上的其他玩家会很快看穿你的手法。而通过开辟新市场混淆竞争对手，以至于带动竞争对手全力跟进，这往往导致对手在主力市场掉以轻心而被奇袭主力产品市场。

苹果当前的策略或许有这方面的考量——先不要大力投入，暂时观望，寻找合适的时机切入。

其实对于苹果来说，急需一款产品来证明自身还有着乔布斯的基因，在以及它依旧可以拿出颠覆式创新的产品，至少从手机形态来看，可折叠手机可以实现更大的屏幕和更好的便携性，带来更多的创新玩法规则，是一个值得探索的方向。

但是，前面说到，苹果或许更愿意看到当前智能手机形态趋向稳定，变化对苹果不是一件好事情，因为这意味着新的市场风向要打破当前的利润格局，因此Android阵营这种创新的欲望更为强烈。

后话：

不过在今天来看，折叠手机或许在短时间内还是不可能替代主流智能手机，但是这种可折叠形态的手机它的科幻感与未来感颇为强烈，人们的尝鲜欲望也更为强烈，如果它出来的形态与玩法足够惊艳有趣，它会吸引相当一部分用户尝鲜体验，形成一个娱乐备用机的新市场。

对于厂商们来说，可折叠手机一旦卡准了需求，往往就帮助行业打开了下一个止跌反弹的新通路。