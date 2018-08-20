更强性能！小米Pocophone F1手机大内存版现身

IT之家8月20日消息 8月20日，小米手机官方推特正式宣布Pocophone F1手机，并放出了一张动图，寓意Pocophone F1有着“比火箭还快”的极高性能。消息显示这款手机将搭载骁龙845处理器，标配6GB内存。

今日据外媒消息，小米Pocophone F1的大内存版现在已经现身Geekbench，该机将拥有8GB内存。跑分信息显示，其单核跑分为2451，多核跑分8998。此前6GB版的Pocophone F1也曾在Geekbench现身，不过最新出现的这一版本显然有着更强的性能。

小米Pocophone F1将会配备一块5.99英寸IPS显示屏，分辨率2246x1080，搭载高通骁龙845处理器，支持液冷系统，标配6GB RAM+64GB ROM，支持存储卡扩展，后置指纹传感器，支持红外解锁。

手机后置1200万+500万像素双摄，2000万像素前置单摄，其中前置摄像头应用了Super Pixel技术，可以通过将四张图片整合成一张，充分降低噪点，捕捉光线，增强图像质量，这项技术主要是应用在弱光环境下。续航方面，F1配备了4000mAh电池，支持QC3.0快充。

Pocophone F1将在8月22日于印度发布，届时8GB大内存版也有望在会上一同亮相。