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OPPO Find X成为首款支持微信人脸支付的安卓手机

2018-8-20 19:11:23来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家8月20日消息 近日安卓版微信更新至6.7.2版本，人脸支付功能正式向安卓手机开放。与此同时，OPPO Find X成为首款支持微信人脸支付的安卓手机。

作为首款支持微信人脸支付的安卓手机，OPPO Find X采用了OPPO FaceKey 3D结构光技术，通过15000道不可见光为用户构建完整的3D面部信息，在支付、解锁等使用场景中达到了高达百万分之一的安全级别，用户面部数据获取只需0.03秒，算法速度也达到了0.1秒。

为了实现微信人脸支付，OPPO和微信团队展开了技术层面的深度合作。微信人脸支付支持TENCENT SOTER生物识别方案，能够保证用户的面部信息不被上传到任何服务器中；并且所有关键操作步骤都在TEE（可信执行环境）中进行，TEE签名凭证无法被模仿或篡改。

另一方面，Find X微信人脸支付功能基于OPPO FaceKey 3D结构光技术实现，FaceKey 3D结构光技术具有安全性高、人脸信息识别迅速等特点，在用户体验方面也带来了很好的保证。

Find X满足了TENCENT SOTER生物识别标准、算法标准以及腾讯安全玄武实验室的物理攻击测试，最终成为了首款接入微信人脸支付的安卓手机厂商。

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关键词：OPPOFind X

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