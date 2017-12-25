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特斯拉2017财年在内华达州获得的税收优惠超过1.51亿美元

2017-12-25 18:57:10来源：TechWeb作者：辣椒客责编：棱角/实习评论：

12月25日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉斥巨资在内华达州建立了超级电池工厂，而作为投资建厂的激励，内华达州也给予了特斯拉一定的税收优惠，2017财年特斯拉获得的税收优惠就超过了1.51亿美元。

特斯拉在内华达州获得税收优惠，源自内华达州州长经济发展办公室公布的报告，这一报告显示特斯拉2017财年获得了超过1.51亿美元的税收优惠。

从内华达州州长经济发展办公室公布的报告来看，特斯拉2017财年获得的税收优惠主要是税收减免，这一部分约为1.15亿美元，另外特斯拉还获得了3680万美元可转让税收抵免。

而在1.15亿美元的税收减免中，销售税又占了大头，达到了1.08亿美元，余下部分包括139万美元的调整后的营业税减免，559万美元的房产税减免和15.7万美元的个人所得税减免。

此外，特斯拉还获得了年度许可和计划审查费用方面的优惠，2017财年特斯拉在内华达州这两项费用方面支出了62万美元，没有减免其就将花费645万美元。

从内华达州州长经济发展办公室公布的报告来看，特斯拉能获得这些优惠，主要是因为其在内华达州的投资建厂计划达到了预期，内华达州也对特斯拉的进展感到满意。

不过，随着特斯拉在内华达州投资的增加，其未来获得的税收优惠还会更多。2014年内华达州给予特斯拉的税收优惠是12亿美元，只要特斯拉未来10年能在内华达州投资35亿美元，这12亿美元的税收优惠就能全部拿到。

当然，内华达州给予特斯拉税收优惠，也得到了特斯拉的投资，也得到了投资所带来的就业岗位。截止今年6月30日，特斯拉已经在内华达州投资了26亿美元。到今年的10月1日，已经开始运行的超级电池工厂，共有1335名来自内华达州当地员工，其中896名是特斯拉员工，剩余439名是特斯拉电池合作伙伴松下的员工，特斯拉和松下每小时向这些工人支付的工资是45美元。

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关键词：特斯拉新能源汽车

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